A szülés élményétől is függ, hogy lesz-e kistestvér

A beavatkozásoktól mentes szülést átélt anyák pozitívabban értékelik a szülés élményét, ami elősegítheti a további gyermekvállalásukat – egyebek között ez derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legújabb kutatásából.

Minden nő életében meghatározó élmény a gyermekszülés. Felismerve a tényt, hogy mekkora jelentőséggel bír az egyes nők további gyermekvállalásában a már megtapasztalt szülésélmény, a KINCS átfogó kutatást végzett 2000 édesanya körében – írja a csalad.hu.

A 2010-es évek során gyermeket szülő nők egy ötös skálán a várandósságuk időszakát átlagosan 3,92-re értékelték, a szülésük körülményeit 4,12-re, a szülés utáni időszakot pedig 3,57-re.

Az eredményekből kimutatható, hogy a családbarát környezet, a társas- és családi támogatás egyértelműen pozitív összefüggést mutat a szülésélménnyel. Az adatok arra is rámutatnak, hogy

azon anyukák, akik szülésénél jelen volt az édesapa is, pozitívabban élték meg ezt az életeseményt.

A házastársaknál az apás szülés a gyakoribb, 65,3 % él ezzel a lehetőséggel, élettársi kapcsolatban pedig 49,6 %-uk választja ezt – írja a lap.

Akik császármetszéssel, vagy veszélyeztetett várandósságot követően szültek, valamivel negatívabban élték meg a szülést, mint akik természetes úton hozták világra gyermeküket. Amíg a természetes úton szülő nők kétharmada, addig a császármetszéssel szülők kevesebb mint fele számolt be pozitív szülésélményről.

Fontos mérföldkő az anyává válás folyamatában a szoptatás is. Azok az anyák, akik már a kórházban is tudták szoptatni a gyermeküket, pozitívabban élték meg a szülés utáni otthoni, gyermekágyas időszakot is. Egytől ötig terjedő skálán a kórházban már szoptató édesanyák 3,66-ra, míg a szoptatni nem tudók 3,11-re értékelték ezt az időszakot.

Minél elégedettebb volt az édesanya a várandósgondozással, a szülésre való felkészítéssel, annál pozitívabban élte meg a szülést is.

A házasságban élők a legelégedettebbek a szülésélményt meghatározó tényezőkkel, és ők vélekedtek a legpozitívabban a szülés utáni napokról is.

Összességében elmondható tehát, hogy

a családbarát környezet, a társas támogatás lehetősége, valamint a természetes körülmények pozitív hatással vannak a szülés élményére, ami kedvezően hathat a további gyermekvállalásra

– közölte a KINCS-kutatás eredményeit a portál.

