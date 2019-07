A nyár az ételmérgezések szezonja

A nagy melegben megnő a rosszullétek száma, pedig csak néhány szabályt kellene betartani ahhoz, hogy biztonságban legyünk.

A Nébih idén nyáron is fokozottan ellenőrzi a büféket, éttermeket, sőt, a nyári gyermektáborok menzáit is. A szakemberek szerint azonban a legtöbb probléma nem ezeken a helyeken van, hanem éppen az otthoni konyhákban, mert sokan nem tartják be az alapvető higiéniás szabályokat.

A bajokat legkönnyebben azzal lehet elkerülni, ha főzés és tálalás előtt alaposan kezet mosunk, az alapanyagokat főzés előtt megtisztítjuk, megmossuk és azonnal hűtjük. Nyáron különösen fontos, hogy a hűtőt is rendszeresen takarítsuk, mossuk át fertőtlenítős tisztítószerrel.

Az ételmérgezés leggyakoribb tünetei a hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök, általános rosszullét, esetenként láz. Az enyhe hasmenéses tünetek egy-két nap alatt általában maguktól rendeződnek, azonban a folyadékpótlásról gondoskodni kell. Súlyosabb tünetekkel a gyerekeket azonnal orvoshoz kell vinni és a felnőttek is gyorsabban száradhatnak ki nyáron, jobb, ha ők sem várják meg, amíg teljesen legyengülnek.

Vigyázat! A bacik melegben begyorsulnak

Tudja mi az az ideális laboratóriumi hőmérséklet, ahol a különböző baktériumokat kitenyésztik? 30 Celsius fok, vagyis majdnem pont annyi, mint egy meleg nyári napon a konyhákban. Az ételek romlását okozó kórokozók, nagyon gyorsan szaporodnak, húsz percenként duplázódik a mennyiségük. Vagyis néhány baci, ami még semmilyen betegséget nem okoz, elég, hogy ilyen hőmérsékleten két-három óra leforgása alatt több ezer baktérium hemzsegjen egy ételben.

Szabályok a mirelit felhasználásához

Jellemzően hibás gondolkodás, hogy amit lefagyasztanak az nem lehet veszélyes, hiszen a fagyasztás megöli a kórokozókat. A Listeria egy a környezetünkben általánosan jelen lévő, talajlakó baktérium, ezért a földdel szennyezett zöldségeken, gyümölcsökön könnyen előfordulhat és az egyszerű hűtőben 5-10 fokon még szaporodik is.

Fontos azonban tudni, hogy a fertőzésveszély megszüntethető, ha a gyorsfagyasztott zöldségeket hőkezelést követően fogyasztják el.

Ez azt jelenti, hogy legalább 2-3 percig forralva kell főzni például a kukoricát, a borsót, hogy a zöldségszemek közepe is átforrósodjon. Nemegyszer okozott megbetegedést olyan kukorica, vagy franciasaláta, amihez főzés nélkül használták fel a fagyasztott zöldségeket.

A hűtőbe teszi megromlani a húst?

A nyers hús parazitákat és olyan baktériumokat tartalmazhat, mint a szalmonella, az E. Coli vagy a lisztéria. Különösen a darálthús és a csirke romlik gyorsan. Ha pár órát a szatyorban tölt egy melegebb napon, amíg haza érünk vele, kész a baj. Ráadásul az átlag hűtők 5-7 fokos hőmérsékletén ezek a kórokozók vígan szaporodnak. Nyáron, ha nem készíti el azonnal, tegye fagyasztóba a nyers húst.

Óvatosan bánj a maradékokkal!

Nyáron méginkább igaz, hogy mindig csak annyit főzzön, amennyit biztonságosan tárolni tud. Forrón, vagy hidegen nem romlik az étel, de ha lassan engedjük ki a fagyott dolgokat, vagy hagyjuk, hogy lassan magától hűljön le a készételt, abból könnyen baj lehet a melegben.

Grillezés? Nagyon fontos a türelem

Nem is gondolná, mennyi ételfertőzés van a grillszezonban. Ha nem sütjük át eléggé, csúnya bakteriális fertőzéseket okozhatnak a húsok. Főleg a csirke lehet veszélyes. A csont melletti rész kellő hőkezelése hosszabb időt vesz igénybe. Ha egy alapanyag grillezését egyszer már elkezdte, úgy azt fejezze is be. Félig grillezett alapanyagot ne tegyen el későbbre, hogy majd jobban megsüti, mert addigra már megromolhat.

Smothie: divatos, de figyeljen oda!

Mosatlanul ne együnk gyümölcsöt se, főleg ne a bogyós gyümölcsöket, epret, áfonyát, szedret mert a talajról szalmonella és más veszélyes kórokozók kerülhetnek rá. Az utóbbi időben súlyos hasmenéses megbetegedést is okozott a manapság divatos smothie. Ebbe ugyanis nyersen, vagy fagyasztva kerül az alapanyag. Mirelit zöldségből nem tanácsos elkészíteni, akkor sem, ha kényelmes és nyers gyümölcsöknél is fontos, hogy előtte rendesen megmossuk.

Jégsaláta? Halálos mérgezést is okozott már

Növényi élelmiszerek is vezethetnek élelmiszer mérgezéshez, fertőzéshez. A növények termesztésük, begyűjtésük vagy feldolgozásuk során is szennyeződhetnek. Az okok között a szennyezett vízzel történő öntözés, a helytelenül végzett trágyázás, a vadon élő állatok, rovarok, rágcsálók, madarak szennyező szerepe, de a termést begyűjtő emberek hiányos személyi higiénéje is megtalálható. A nyers saláták, csírák is okozhatnak nagy bajt. A fogyasztás előtt minden esetben induljunk ki abból, hogy szennyezett a zöldség amivel dolgunk van és kezeljük ennek megfelelően.

A dinnyét inkább gyorsan egye meg

Öt napon túl hűtőben sem szabad tárolni, a dinnyét, mert elszaporodhatnak benne olyan baktériumok, amely csak főzéssel pusztíthatók el. Egészben nagyon sokáig eláll, de ha már elvágták, romlékony. Sose szeleteljük a dinnyét anélkül, hogy megmosnánk a héját! A késsel ugyanis a héjáról földet, azzal pedig kórokozót vihetünk bele.