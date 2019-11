A gin lehet a világ legnépszerűbb alkoholos itala

A whiskey évekig dominált Nagy-Britanniában, mint az ország legnépszerűbb itala, azonban az elmúlt időszakban rendkívül nagyot változtak az alkoholfogyasztási szokások és nem csak a briteknél, hanem teljes Európában. Az olaszoknál például a Prossecco gyártása és fogyasztása valósággal kilőtt, a briteknél pedig valami ilyesmi történt a ginnel, amelynek fogyasztása világszerte is megugrott.

Nagy-Britanniában már nem a whiskey a legnépszerűbb alkoholos ital, hiszen a gin vállt a fogyasztók kedvencévé az elmúlt néhány évben. A britek csak 2017-ben 47 millió üveggel vásároltak belőle, ez a szám pedig tavaly már rekordnak számító 73 millió volt – írja a V4NA hírügynökség.

A Wine and Spirit Trade Association (WSTA) piackutatása szerint a britek 29 százalékának a gin a kedvenc alkoholos itala, majd a második helyen 25 százalékkal a whiskey áll, a harmadik pedig 23 százalékkal a vodka. A gin eladások az Egyesült Királyságban 2016 és 2018 között közel megduplázódtak és értéke tavaly már meghaladta a 2 milliárd fontot. Az is megfigyelhető, hogy a márciusi időszakban kifejezetten megugranak az eladások, vagyis sokan gint adnak anyák napjára.

A gint egyébként nem most fedezték fel a semmiből a brit fogyasztók, hiszen az alkoholos ital kifejezetten népszerű volt az 1700-as években Angliában, olyannyira, hogy körülbelül 7 ezer gin bolt volt Londonban és ebbe bele sincsenek számítva azok, amelyek illegálisan működtek. 1743-ra az angolok éves ginfogyasztása elérte a 10 litert, de az 1751-es Gin Törvény, valamint a tea népszerűségének megnövekedése miatt a fogyasztás hamarosan visszaesett, akárcsak az ital népszerűsége.

A gin hihetetlen feltámadása első sorban a fiatalabb generációnak köszönhető. A Kantar felmérése szerint már négy éve is a 18 és 24 év közöttiek 43 százaléka vallotta azt, hogy gint fogyaszt, de ez az arány mára 55 százalék.

A gin sikerét egy másik rendkívül fontos dolog is befolyásolja, méghozzá a tonic, hiszen a legtöbb esetben a kettő kéz a kézben jár. Az elmúlt években a tonicok terén is óriási változás indult és egyre több izgalmas ízvariáció és prémium, valamint kézműves márka bukkant fel a piacon, ez pedig a gin fogyasztásának is jót tett, így a két termék gyakorlatilag egymást húzta felfelé.

A gin újbóli elterjedésével a márkák is megpróbáltak kitűnni a tömegből. Ez sokszor pusztán a dizájnban mutatkozott meg, de gyakran az ajánlott fogyasztási mód is különbözött. A Hendricks például a megszokott citromos, limeos szervírozás helyett elkezdett uborkát használni. Emellett az éttermek is nagyobb figyelmet fordítottak a gin tonic megjelenésére és az ital kinézetére, díszítésére, ezáltal még trendibbé varázsolva a már amúgy is népszerű alkoholos italt.

A gin emellett komoly ellenfele lett a sörnek és a bornak is az olyan fogyasztók körében, akik például csak egy italt szeretnének elfogyasztani, de az említett opciókat éppen nem kívánják. A fiatalok körében a népszerűséget növelte az is, hogy a 18-24 év közötti fogyasztók nyugaton már inkább a kevesebb de minőségibb alkoholfogyasztást helyezik előtérbe.

Említettük, hogy a ginfogyasztás megnövekedése a tonic-ot is magával húzta, viszont ennek a boomnak egyre inkább úgy tűnik, hogy vége szakadt és a tonic gyártóknak új területek irányába kell néznie, ha bővülni akarnak. A Fevertree eladásai, amely az Egyesült Királyság piacvezető tonic márkája 2016 és 2017 között 93 százalékkal emelkedtek, ez a szám viszont a 2017-2018-as időszakban már csak 53 százalék, tavaly pedig a növekedés 2 százalékra esett vissza, ez pedig jól jelzi azt, hogy a tonic piac kezd falnak ütközni.