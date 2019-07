A gerinc egészsége érdekében a mozgás a legfontosabb

Egyre többen szenvednek hát- és derékfájdalmaktól, de az érintettek nagy része még mindig főként gyógyszerekkel, krémekkel próbál megszabadulni a problémától.

Drámaian nő a hát- és derékfájósok száma: míg 2003-ban tízezer emberből még alig több mint 665 fordult emiatt háziorvoshoz, 2015-ben már 2618-nál is több. A gerincproblémával küzdők száma tehát alig több mint tíz év alatt megnégyszereződött, és a KSH statisztikájában azok szerepelnek, akik a háziorvosuknál kerestek megoldást. De van, aki eleve szakorvost keres fel, míg mások valószínűsíthetően egyszerűen csak szenvednek, fájdalomcsillapítókon élve, gyógykenőcsöket használva, esetleg a földön éjszakázva – írja a Magyar Nemzet.

Holott egy nagyon egyszerű módszerrel tartósan és gyorsan megszüntethető lenne a fájdalom: ez pedig a gyógytorna. Csakhogy

az Országos Gerincvédő Egyesület felméréséből az látszik, hogy a gerincfájdalom elleni aktív fellépés az emberek háromnegyedének eszébe sem jut, a több mint ezer válaszadó hetven százaléka e helyett az ágynyugalomtól és a reklámokban látható krémektől várja a megoldást

– mondta a lapnak a testület elnöke.

Almásy Csilla gyógytornász-fizioterapeuta szerint ugyanakkor a legjobb, amit a gerinc egészségéért tehetünk, az a mozgás. És ő tudja is, miről beszél: középiskolás kora óta gerincproblémákkal küzdött, amin csak rontott 15 évnyi irodai munka.

„Pontosan tudom, hogy a derékfájás mennyire befolyásolja a mindennapokat, rontja az életminőséget, és immár azt is, hogy már egy kicsi mozgás is milyen hatalmas változásokat indíthat el a szervezetünkben” – mondja. – „Ennek pedig az az oka, hogy a mozgásterápia a probléma gyökerét érinti, a hát- és derékfájások legnagyobb része ugyanis biomechanikai eredetű és a gerinc helytelen használatából ered. A gerincsérülések nagyon sok esetben akkor következnek be, amikor helytelen tartással emelünk, visszük a nehéz táskát, de már ahogyan állunk, ülünk, alszunk, az is probléma forrása.”

Almásy Csilla szerint bár a tartásjavítás is elengedhetetlen, hiszen az a mozgás alapja, a szakemberek ma már inkább a mozgáskorrekció fontosságát hangsúlyozzák.

„Ha megtanuljuk a mozdulatokat helyesen kivitelezni, óriási változásokat érhetünk el” – mutat rá. A mai ember döntően statikusan él, napjai nagy részét ülve, fekve tölti, és az izmai, az ízületei, az idegrendszere elfelejti a helyes mozgást. A jó hír, hogy mindez újra megtanítható, a súlyos gerincdegeneráció megelőzhető. Ám azért, hogy elmúljon az esetleg évek óta fennálló fájdalom, mindenkinek magának kell tennie.

„A helyes testtartás az, amit nem tartasz ki húsz percnél tovább” – idézi az alaptételt, a jó tehát az, ha időről időre változtatunk a testhelyzetünkön: felállunk, sétálunk egyet például. Annak érdekében pedig, hogy ne legyen úgynevezett SMS-nyakunk (így nevezték el az okostelefonok használatából eredő, lefelé irányuló tartást), Almásy Csilla szerint érdemes átalakítani az olvasási szokásainkat: nagyjából szemmagasságba emelni a telefont, könyvet, újságot. A számítógép monitorját is érdemes megemelni, hogy a gép előtt ülve se kelljen fejünket lehajtani – mondja, hozzátéve: a laptopok éppen emiatt a nyaki gerinc nagy ellenségei.