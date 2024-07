A járatkéséssel kapcsolatos kárt tehát elsősorban a légitársaságnak kell megtérítenie. Az utasbiztosítások a késés miatti sürgősségi vásárlásokat és szolgáltatásokat fedezik. A kárbejelentéshez fontos, hogy csatoljuk a vásárlásról szóló blokkot vagy számlát.

Szükség esetére, nem árt tisztában lenni a lehetőségeinkkel

Bankkártyához is járhat

A legtöbb presztízs hitel- és bankkártyához utasbiztosítás is jár, de itt is ajánlott minden esetben ellenőrizni, hogy mire térítenek, mert a legtöbb ilyen biztosítás csak az alap dolgokra nyújt fedezetet, de ezekben általában nincs benne a poggyász és a járatkésés térítés. További kényelmi szolgáltatás, hogy ezekkel a kártyákkal használhatjuk a reptér prémium váróját, magasabb szintű kártyákkal pedig külföldi repterek váróit is.