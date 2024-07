A július 11-én mért eddigi legmagasabb hőmérséklet 38,5 fok volt, amit Szerepen (Hajdú-Bihar vármegye) mértek 1922-ben. A fővárosban sem volt még ilyen meleg ezen a napon, amióta rendszeres hőmérsékleti méréseket végeznek. Újpesten 38,5 fokot mutatott a hőmérő, amivel szintén megdőlt egy rekord: a legmagasabb július 11-i hőmérséklet eddig az 1968-ban, Budapest Kamaraerdő állomáson mért 37,5 fok volt.

A met.hu azt is megjegyzi, hogy éjszaka sem tudott lehűlni a levegő 26,9 fok alá - ezt Boda állomáson mérték -, amivel megdőlt a napi legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja is, ugyanis ezen a napon 24,8 fok volt a rekordtartó, amit Szekszárd Palánkpuszta állomáson rögzítettek 2017-ben. Megdőlt a napi legmagasabb fővárosi minimumhőmérséklet rekordja is, amit eddig 23 fokkal Budapest Lágymányos tartott 2012-től. A rekordtartó továbbra is Lágymányos, mivel július 11-én ebben az évben is ott mérték a legmelegebbet.

Az országos abszolút melegrekordhoz – teszik hozzá a Meteorológiai Szolgálatnál - még "gyúrnia" kell a légkörnek, de mivel a hőség nem csökken, erre a következő napokban van esély.