Az egy- vagy többnapos kirándulásoknál igenis elsődleges az étel tartóssága, és nem csak élelmiszerbiztonsági szempontból. Azt sem árt figyelembe venni, hogy mennyire marad étvágygerjesztő – olvasható a well.hu hírlevelében, amiben három olyan ételtípust ajánlanak, ami jól variálható, könnyen csomagolható és egyszerűen fogyasztható és tartósság és ízélmény szempontjából is felveszi a versenyt bármelyik szendviccsel.

A népszerű tortilla

A tortilla népszerűsége nem véletlen, többféle ízben és formában kapható, sokáig eláll, zsírszegény és változatosan felhasználható, sőt a mélyhűtést is jól tűri. Könnyen, gyorsan és egyszerűen lehet szuperízletes fogásokat készíteni belőle. Megtölthetjük őket hidegen, de össze is piríthatunk két darabot, közötte a töltelékkel. Utóbbiba mehet mindenféle, akár maradékok is. Aki szereti, annak jöhet némi csípős is, de a zöldségeket – ha nem rögtön fogyasztjuk – inkább nyersen csomagoljuk mellé. A hideg változatokba is sok minden kerülhet: például alapnak valami extra krémes, pl. guacamole, fehérbabkrém vagy humusz, de akár pesto is. Erre jöhet a megmaradt sült hús cafatokra tépve, amit egy szelet roppanósra sült baconnel frissíthetünk fel. Ide már jobban illenek a nyers zöldségek, az uborka és a paradicsom, akár fűszerezve is. Az összesütött változatot felszeletelve, a hideget összetekerve és elfelezve vihetjük magunkkal.

A quiche sok mindennel megtölthető, akár maradékokat is felhasználhatunk hozz

Piték és a quiche-k

Ugyancsak a változatosságukról híresek a piték és a francia quiche-k. Ezekbe is sok minden kerülhet, akár maradékok is. Ebből következően végtelen számú variáció létezik belőlük a vegán zöldséges változatoktól kezdve a kiadós ún. quiche lorraine-ig, ami egy Elzász–Lotaringiából származó, császárszalonnával készült tojásos lepény. A quiche-k is jól darabolhatók, praktikusan csomagolhatók és egyszerűen fogyaszthatók, nem utolsó sorban pedig laktatók.

Az ezerarcú muffin

A muffinok szintén sokfélék lehetnek, elsősorban édességként tekintünk rájuk, pedig a sós változatok is nagyon finomak, érdemes kipróbálni őket reggelire, uzsonnára, kirándulásra vagy piknikre. Miután a sütés ez esetben is „konzervál”, jól eláll és a meleget is bírja. Könnyen variálható, szinte minden mehet bele, ami otthon van: zöldségek, maradék sajtok reszelve és dúsíthatjuk akár kockázott baconnel is. A muffinhoz nem kell más, mint egy jól bevált alaprecept és máris kezdődhet a sütés!