A fáradtság összetett kérdés, hiszen a kimerültség érzését okozhatja betegség, pszichés probléma, stressz és életmód, sőt ezek kombinációja is. Az alacsony energiaszint tartósan fennálló tüneteit mindenképpen meg kell beszélni a háziorvossal – figyelmeztet az MDOSZ – ugyanakkor az olyan időszakos kimerültség, mint például a tavaszi fáradtság, energetizáló és kiegyensúlyozott táplálkozással hatásosan enyhíthető. Ehhez nincs szükség speciális diétákra, elég, a hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér javaslatait és irányelveit követni, amivel az általános egészségmegőrző hatás mellett az immunrendszerünk hatékony működését is támogatjuk.

A tavaszi fáradtság nevű tünetegyüttes valójában nem egy orvosi értelemben vett kórkép, mégis sokakat érint az évszakváltáskor jelentkező álmosság, levertség, fáradékonyság, nyomottabb hangulat és motiválatlanság. Az okai között elsősorban a téli időszak egyhangúbb, vitamin-, ásványianyag- és rostszegény étrendje, a napfény és a mozgás hiánya sorolható fel. A télen kevés friss, nyers zöldség és gyümölcs, a kevesebb mozgás, a kevesebb szabadban töltött idő hatásai mind-mind összeadódnak, s ezt az évről évre ismétlődő tünetegyüttest hívjuk tavaszi fáradságnak. Ez az állapot azonban nem tartós, sőt megfelelő étrend, életmód mellett akár meg is előzhető, de legalábbis enyhíthető – állítják. Mire érdemes figyelnünk?

Minél előbb több friss és nyers, C-vitaminban gazdag zöldséggel, gyümölccsel bővítsük az étrendünket! Törekedjünk arra, hogy az éppen termő hazai fajtákat keressük! Töltsünk több időt a napon és a szabad levegőn ezzel segítve, hogy a D-vitamin-termelésünket csúcsra járassuk, illetve az őszi-téli-koratavaszi időszakban gondoskodjunk a D-vitamin-pótlásról!

Fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot! Már a kismértékű folyadékhiány is problémákat okozhat a koncentrációban, gondolkodásban, amelyek a tavaszi fáradtságot is erősíthetik. Figyeljünk oda a bélrendszerünk egészségére is, amely nemcsak az emésztésünk, hanem a hangulatunk szempontjából is fontos. Ebben sokat segítenek a fermentált élelmiszerek – pl. savanyúkáposzta -, savanyúságok és az élőflórás tejtermékek is.

A változatos, tápanyagokban gazdag élelmiszerek sokat segíthetnek

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Juttassuk az immunrendszer szempontjából kiemelten hasznos és hatásos tápanyagokhoz a szervezetünket elsősorban helyes étkezéssel, de akár szükséges tápanyagokkal dúsított élelmiszerekkel vagy étrend-kiegészítőkkel, vagy külső forrásból történő pótlással. A vitaminok közül elsősorban a C-, D-, B6-vitamin, az ásványi anyagok közül a cink, szelén, valamint ezeken kívül az ómega-3 zsírsavak és a pro- és prebiotikumok emelhetők ki.

Vannak persze olyanok is, amiket kerülni kell! Ilyenek a feldolgozott élelmiszerek, valamint a koffeint tartalmú italok – kávé, energiaitalok - túlzott fogyasztása. A koffein ugyan stimulánsként hat és átmenetileg javíthatja az éberséget, ám a túl sok koffein ingerlékenységet és fejfájást okozhat. Kerülendő a telített zsírok, valamint a finomított szénhidrátok – hozzáadott cukrok, finomított gabonák – rendszeres és túlzott fogyasztása is.