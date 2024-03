Az igazi tavaszi időjárás az egész országban kicsalogatta a kerékpározni vágyókat az ünnepi hosszú hétvégén – olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztályának közleményében. A Dunakanyarban, a Magyar Közút zebegényi kerékpáros mérőhelyén három nap alatt összesen 1681-en, a Balatonnál a zánkai mérőhelyen 230-an, a fenékpusztai mérőhelyen 510-en, a Tisza-tónál, Tiszafüreden 956-an haladtak át két keréken. A legnépszerűbb úti cél a Velencei-tó volt, itt a teljes hétvége alatt összesen 2757 kerékpáros fordult meg az agárdi mérőhelyen. A szombati változékony időjárás a kerékpáros forgalmat is visszafogta, de vasárnap ismét nagyobb számban mértek kerékpárosokat.

A mérőhellyel felszerelt szakaszok közül aznap a legtöbben, 703-an a Velencei-tónál, míg a Dunakanyarban 460-an tekertek. Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a Velencei-tónál az Agárdról Dinnyés fele haladó irány, míg a Dunakanyarban a Nagymarostól Zebegény felé tartó irány a jóval népszerűbb. A Tisza-tónál, valamint a Balatonnál a két irányba tartó forgalom kiegyenlítettebb.

Közleményében a Magyar Közút arra is felhívja a figyelmet, hogy a jó idő beköszöntével egyre több kerékpárossal találkozhatnak az autósok a közutakon is, a biztonságos közlekedés érdekében érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Kiemelik a kerékpárosok előzése során betartandó biztonságos oldaltávolságot, amire számos közúton, külterületi utakon már táblák is figyelmeztetnek. Ugyanakkor az is fontos, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében a kerékpárosok is betartsák a KRESZ előírásait, valamint hogy a kerékpárra előírt kiegészítőkkel felszerelkezve, figyelmesen közlekedjenek és ők is legyenek tekintettel a közlekedés más résztvevőire!