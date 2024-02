Életmód 30 perce

A mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét után itt a mindful eating, a jelentudatos evés!

A mindfulness, azaz tudatos jelenlét a pszichológiában nem új irányzat, ám most megjelent az étkezéssel kapcsolatban is! Ez egy olyan eszköz, amely az evéssel, ételekkel kapcsolatos saját egyedi érzéseinket, érzeteinket, szubjektív tapasztalatainkat hozza fókuszba. Nem fogyókúrás praktika, de akár fogyhatunk is a segítségével.

Feol.hu Feol.hu

Fontos, hogy étkezés közben semmi mással ne foglalkozzunk! Forrás: pexels.com

Az evéssel kapcsolatos döntéseinkben fontos szerepet tölt be az éhség-, és a teltségérzet, hiszen ezek határozzák meg, mikor és mennyit eszünk. A mindful eating gyakorlata segíthet a túlevés elkerülésében, illetve falászavar esetén a falási epizódok gyakoriságának, és az elfogyasztott ételek mennyiségének csökkentésében is. De mit takar a jelentudatos evés a gyakorlatban? Erről ír a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének legújabb hírlevele. Sokak számára az evés gyakran automatikus, nem fókuszáltan tudatos viselkedés. Alapjában véve mindannyian képesek vagyunk arra, hogy tudatosan figyeljünk az evésre az adott pillanatban, és a testi éhség- és teltségjelzéseinkre hallgassunk abban, hogy mikor és mennyit eszünk. Bizonyos környezeti elemek és hatások azonban ettől eltéríthetnek minket. Ilyen pl. a kínálás, a nagy kiszerelésű csomagolt élelmiszerek, a hatalmas éttermi adagok és az olyan gyerekkorban sokat hallott mondatok, mint “Addig nem állsz fel az asztaltól, amíg…!”, amelyek miatt belénk kódolódott hogy mindent meg kell ennünk. A jelentudatos evés gyakorlatában az evés során végig teljes mértékben tudatában vagyunk a folyamatnak, érzékelve mind az evéssel járó kellemes érzést, mind azokat a külső és belső tényezőket, amelyek hatással vannak az éhségérzetünkre és jóllakottságunkra, és az ételhez kapcsolódó vágyakozásra. A jelentudatos evés gyakorlatában az étkező figyelmét az étel ízének, állagának, illatának, aromájának, színeinek tudatosítására, és az étel elfogyasztásához kapcsolódó testi érzetek (pl. éhség- és teltségérzet) és gondolatok felé fordítja. A jelentudatos evés nem egy újabb tiltólistákon, merev szabályokon nyugvó diétás, fogyókúrás rendszer, hanem egy olyan viselkedés, egyéni “itt-és-most” tapasztalat, amely a saját testi érzeteinkhez kapcsolódva segíthet minket az evés élményének megélésében, és ennek mentén az evéssel kapcsolatos döntéseinkben. Mit tegyünk és mit ne, hogy sikeresek legyünk? Hangolódjunk rá a testi érzetekre és gondolatokra étkezés közben! Ne pörgessük a telefonunkat, ne nézzünk tévét vagy olvasunk, miközben eszünk! Teremtsünk nyugodt körülményeket, amikor leülünk enni!

Figyeljünk magunkra és arra, mit érzünk valójában! Tanuljuk meg a testünk jelzéseit, hogy meg tudjuk különböztetni, mikor vagyunk valójában éhesek és mikor eszünk (ennénk) unalomból vagy a stressz levezetésére!

Az evés lassabb tempója segít is a figyelem fókuszát az evésen tartani, és abban, hogy megtapasztaljuk az ételek ízét, állagát. Ez nem azt jelenti, hogy egy-egy falatot kilencvenkilencszer kellene megrágni, de ha kisebb falatokat kapunk be és alaposan megrágjuk azt, lassítjuk az evést. Ez a folyamat pedig hozzájárulhat a teltségérzet korábbi felismeréséhez, valamint az étel élvezeti értékének megéléséhez is.

Ne ítélkezzünk! Engedjük el az ételek választásával kapcsolatos bűntudatot vagy szégyenérzetet Nincs jó vagy rossz döntés, nincs jó vagy rossz étel!

Éljük meg az ételekben az elégedettséget! Ez segítheti a teltségérzet felismerését, a jóllakottság kialakulását, valamit a tudatos ételválasztást is. A jelentudatos evés, mint viselkedéstechnikai eszköz hozzájárulhat-e a testsúly csökkentéséhez, illetve az alacsonyabb testsúly hosszú távú fenntartásához, de hatékony lehet étkezési zavarok kontrollálására is.

Ezek is érdekelhetik