Trüffeles bonbon. Az milyen? – öntötte szavakba gondolatait a süteményespult előtt álló hölgy. – Hát trüffeles! – vágta rá nevetve az eladó, majd gyorsan hozzátette: – Annyiszor gondoltam már arra, hogy megnézem, mi is az a trüffel... De most csak ennyit tudok válaszolni: trüffeles – mondta, miközben kezeivel zacskót készített elő, amibe aztán belepotyogtatta az ínycsiklandó kinézetű falatkákat. Innentől aztán kérdések lavinája zúgolódott a fejekben – egyvalakiében legalábbis biztosan –, például azzal kapcsolatban, hol terem a tarhonya? Hol terem a tészta? Na és persze bevillant a jól ismert vicc is: mi a közös a Rózsaszín Párducban és a szamócában? Hát az, hogy a szamóca a földön terem, a Rózsaszín Párduc meg terem... terem... terem, terem, terem, tereeeem... terererem.