A baracskai klasszicista gyönyörű ház a vadregényes kert rejtekén önmagában is különleges. A kerti lakban él Piroska, régi képek, festmények, bútorok, az ismerős tárgyai között. A száz év nagy súly, Piroska menye, Zita ironikusan mosolyog. „Hogy mi történt ennyi idő alatt? Semmi különös – csak a 20. század”.

A Korsós család: Korsós József, Korsós Józsefné Tóth Piroska, Korsós Gábor és Korsós Zoltán 1959-ben Forrás: család



A századik születésnapon torta dukál, kicsi társaságban ünneplünk. A törékeny Piroska kerekesszékben ül, dús ősz haja keretezi arcát, rosszul lát és hall, de pontosan képben van mindennel. „Elég volt” – mosolyog, de nem tragikus arckifejezéssel. „Minek örül?”, kérdezzük. Fia, Korsós Zoltán „tolmácsol”, kicsit hangosabban „fordít”, értik egymást. „ Hogy süt a nap.”- válaszol. - „Csicseregnek a madarak. Bár már nem hallom”. Ezen ő is mulat a maga visszafogott módján. Az édesanya-nagymama még 99 évesen ellátta magát, az utóbbi év vitte el az erejét. Kalmár Ferencné Margitka gondoskodik a család mellett róla, a Szent László-völgye Segítő Szolgálattól. Virágcsokorral érkezik Szőlősy Attila polgármester, Kolumbán Ottilia alpolgármester, az állami jókívánsággal. Piroska pontosan tudja, ki kicsoda, beleértve a kormányfőt is, akinek aláírását is felismeri az elegáns papíron.

Tóth Sarolta és Piroska 1949-ben

Forrás: család

Visszatérve a házra és a múltra. A kúria az 1858-s térképen már fel van tüntetve, Korsós József jogász és postatiszt, Piroska jövőbeni apósa vásárolta meg 1918-ban. Tóth Piroska édesapjáék eredetileg a Felvidékről származnak, Tóth Lajos Trianon után menekült Budapestre, majd a pápai Református Teológia főigazgatója lett. Felesége, Bitzó Sarolta magyar-német szakos tanárnő, Budapesten, Zuglóban építettek egy családi házat 1934-ben, ott nevelkedett két lányuk, Sarolta és Piroska. Egyébiránt a két özvegy itt élt 2016-ig, immár kettesben, Sarolta százéves korában bekövetkezett haláláig. Piroska akkor költözött Zoltán fiáékhoz Baracskára. Mielőtt belebonyolódnánk ebbe a szövevényes és izgalmas családtörténetbe, rövidre zárjuk. Piroska 1940-ben érettségizett a patinás Erzsébet Nőiskolában, majd a Magyar Földhitel Intézetben dolgozott. Imádta a filmeket! Dedikált képeket küldött neki kérésre Jeanette McDonald és Nelson Eddy, a híres hollywoodi filmes szerelmespár. A Hermina úti Homérosz Mozgóba jártak, falták a filmeket a lányok, a Rádiusz Mozgó volt a másik törzshely.

Korsós Józsefné két fiával 1967-ben

Forrás: család

Kép Piroska szobájának falán 1938-ból. Felvidék visszatérésekor elöl lovagol Korsós József, Ludovikát végzett vezérkari százados, a párkányi ünnepségen. Bennakad a levegő, történelmi relikvia... A háború után ismerkedtek meg egymással, az új világban esküdtek 1951 telén, télikabátban. A százados új életet épített fel, úthenger-gépészként indult, majd elvégezte a Kandó Főiskolát üzemmérnökként, a Közlekedési Tudományos Kutató Intézetből vonult nyugdíjba. Piroska családanyaként gondoskodott a zuglói házban élő nagycsaládról, nővéréék famíliájáról is. Két fiuk született, Korsós Zoltán egyetemi docens az Állatorvostudományi Egyetemen tanít zoológiát, ökológiát, világjáró tudós, Zita, a felesége művelődésszervező. Két fiuk van, Péter softverfejlesztő, Attila tolmács és Rebeka lányuk egyetemista. Piroska másik fia, Gábor villamosmérnök, Agárdon él. Zoltánék laknak a baracskai ház egyik traktusában, a másikban a Korsós unokatestvérek ketten. Piroskának négy unokája és három dédunokája született. A kerti lakban sok könyv, az olvasás szenvedélye volt, s naplót írt, megvan mind! Pontosabban kis naptárak, telis-tele személyes bejegyzésekkel, vagy nyolcvan éven át! Jó lenne átlapozni őket, s meghallgatni a bennük megbújó igaz meséket...