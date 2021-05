Vitát keltő videóval toboroz munkatársakat a CIA (videó)

A CIA még április végén tette fel a hivatalos Twitter-oldalára az Emberek a CIA-nál című reklámklipet, amely szándékai szerint bemutatja és népszerűsíti a hírszerző ügynökséget. A közben a legnagyobb videómegosztón is megjelent, rövid reklámfilm azonban csak most keltette fel az amerikai sajtó és az elemzők figyelmét.

A képkockákon a CIA egyik alkalmazottja, egy 36 éves spanyolajkú amerikai nő, Mija beszél arról: büszke arra, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezeténél dolgozhat.

(olyan személyként, aki azonosul a biológiai nemével). Elmeséli, hogy generalizált szorongásos betegséggel küszködik, régebben úgynevezett imposztor-szindrómában is szenvedett, de ma már „nem hajlandó elfogadni azokat a téves patriarchális eszméket, amelyek meghatározzák, hogy egy nő mi lehet, vagy minek kellene lennie”.

A generalizált szorongásos betegség (GAD) azt jelenti hogy a beteg irreális szorongással reagál a mindennapi élethelyzetekre.

– Színesbőrű nő vagyok, anya vagyok, milleneumi cisznemű vagyok – mondja a CIA folyosóin sétáló Mija. A videón beszél arról is, hogy

Elmondja magáról, hogy ő „minden mentegetődzés nélkül önmaga”, és másokat is arra buzdít, hogy érezzenek ugyanígy saját magukkal kapcsolatban.

Tartalma és nyelvezete okán éles bírálatok érik a CIA-videót, több kritikusa szerint az elhangzottak túlságosan „woke” jellegűek.

A Newsweek című hetilap összeállítást készített a bírálatokból. A lap idézte Patrick Iber történészt, aki szerint „onnan tudjuk, hogy a hidegháborúnak vége, hogy El Salvadorban önpuccsot hajtottak végre, miközben a CIA-nál mindenki a woke toborzóvideóért bolondul”. A történész ezzel arra a változásra reagált, hogy a közép-amerikai El Salvadorban az elnök a legfelsőbb bíróság bíráinak elbocsátásával megszerezte a testület feletti ellenőrzést.

– Várom a CIA következő videóját, amelyben elmagyarázzák, hogy a kínzásos kihallgatási technika lényegében szuperwoke – írta Asheesh Kapur Siddique, a massachusettsi egyetem történésze.

A Breitbart című jobboldali hírportál kommentátora, John Nolte azt kifogásolta, hogy a hírszerző ügynökség alkalmazottja egyetlen alkalommal sem mondta ki, hogy amerikai.

– Büszkén áradozik mindenről az identitásával kapcsolatban, de egyszer sem mondja ki: „amerikai vagyok” – írta Nolte, aki bírálta azt is, hogy

hanem olyan adottságai (kora, bőrszíne, származása, neme) okán, amelyeket ő maga nem tud befolyásolni.

China & Russia are laughing their asses off watching CIA go full woke. „Cisgender.” „Intersectional.” It’s like @TheBabylonBee is handling CIA’s comms. If you think about it, wokeness is the kind of twisted PSYOP a spy agency would invent to destroy a country from the inside out.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 3, 2021