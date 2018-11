Vádat emeltek a „gyümölcsterrorista” ellen

A rendőrség közölte hétfőn, hogy hétrendbeli gyümölcsszennyezéssel vádolta meg a nőt. A vádlottra – aki korábban a gyümölcskereskedelmi ágazatban dolgozott – tíz évig terjedő börtönbüntetést szabhatnak ki, ha bűnösnek találják. Az 50 éves My Ut Trinh az ügyészek szerint vélt vagy valós munkahelyi sérelmei miatt akart elégtételt venni azzal, hogy tűket szúrt az eprekbe. A nő a gyümölcsszedők felügyelőjeként dolgozott egy Brisbane-től északra fekvő eperfarmon.

Az eperbotrány szeptember közepén robbant ki Queensland államban azután, hogy egy férfit hasi fájdalmakkal kórházba vittek, miután lenyelt egy tűvel átszúrt epret, amelyet egy szupermarketben vásárolt. Az eset valóságos lavinát indított el, a közösségi médiában

Csakhamar minden ausztráliai államból érkeztek hasonló jelentések, táplálva azt a félelmet, hogy az epres támadónak utánzói akadtak.

A $100,000 reward is on offer for information that helps catch Queensland's strawberry contaminator. https://t.co/dIKIXO6M9c @ChloeAmandaB #7News pic.twitter.com/uHdLTuyZOJ

— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) September 15, 2018