Uniós pénzen népszerűsíti a muszlim fejkendőt az Európa Tanács

Rendkívül sokan felháborodtak azon a kampányon, mely a sokszínűséget és a hidzsáb viselésének szabadságát hirdeti. A kampányt az Európa Tanács indította és támogatói között szerepel az Európai Unió is. Több politikus szerint ez nem más, mint az európai értékek, gyökerek és a civilizáció megtagadása.

Nagy felháborodást keltett az a kampány, mely során az Európa Tanács (amely nem azonos a hasonló elnevezésű Európai Tanáccsal) és a We Can For Human Rights Speech nevű emberi jogi szervezet a sokszínűség jegyében népszerűsíti a muszlim fejkendőt, mondván, mindenkinek jogában áll, hogy szabadon viselje a hidzsábot – írja a V4NA.

A kampányt népszerűsítő plakátokon azt hirdetik, hogy

a szépség a sokféleségben, a szabadság pedig a hidzsábban rejlik. Emellett arra szólítanak fel, hogy ünnepeljük a különbözőséget és tiszteljük a fejkendőt, de olyan poszter is van, amelyen az a felirat olvasható, hogy az én fejkendőm az én választásom.

A Le Figaro értesülései szerint a kampányt az emberi jogi szervezetek mellett maga az Európai Unió is támogatta a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek nevű program keretén belül, a közösség logója szintén látható a plakáton feltüntetett szponzorok között. A lap úgy tudja, hogy 2014 és 2020 között az EU 439 millió eurót költött azokra a kampányokra, melyeknek a célja – a Chartában és az emberi jogokról szóló nemzetközi egyezményekben foglaltak szerint – az egyenlőség illetve az egyének jogainak biztosítása és hatékony támogatása.

A jelenleg 47 tagú Európa Tanács a muszlimellenes gyűlöletbeszéd elleni küzdelem jegyében indított kommunikációs kampányai részeként több, a fejkendőt népszerűsítő hirdetést is közzétett a honlapján, ám a vita kirobbanását követően eltávolította őket, erről Sarah El Haïry ifjúságért felelős államtitkár beszélt az LCI hírtelevízió műsorában. A politikust elmondása szerint teljesen megdöbbentette a kampány keretében készült videó, melyben fiatal nőket ábrázolnak először fejkendő nélkül, majd hidzsábot viselve. Sarah El Haïry szerint a videó magasztalja a fejkendő viselését, ami teljességgel elítélendő és ellentétes a francia értékekkel. Az államtitkár hivatalos tiltakozást nyújtott be a szóban forgó videó ellen, melynek eredményeképpen a filmet törölték az Európa Tanács honlapjáról.

🔴🗣️ Vidéo polémique du Conseil européen : "La France a fait part de sa désapprobation extrêmement vive, d'où le retrait de cette campagne dès aujourd'hui", annonce @sarahelhairy, Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, dans #RuthElkrief2022 | @ruthelkrief. pic.twitter.com/Q6AfLVrsrF — LCI (@LCI) November 2, 2021

François-Xavier Bellamy francia filozófus, republikánus képviselő azt írta a Twitteren a kampánnyal kapcsolatban, hogy a plakátok üzenete annak a problémának egy tünete a sok közül, amelyet nem szabad félvállról venni.

« La liberté est dans le hijab. » Ce message n’est pas diffusé par une organisation islamique, mais par le Conseil de l’Europe. Un symptôme parmi d’autres d’une dérive très grave, qu’il ne faut surtout pas prendre à la légère, où se mêlent entrisme, complaisance et détournement. https://t.co/VMGoZSCqqU — Fx Bellamy (@fxbellamy) November 2, 2021

Éric Ciotti francia republikánus politikus szerint az, hogy az Európa Tanács az iszlám fejkendő viselését hirdeti, a zsidó-és keresztény gyökerek, a civilizáció és a felvilágosodás szellemének tagadása. A politikus Twitter-bejegyzése alapján elutasítja ezt az Európát, mivel az ő Európája ellenáll a behódolásnak és az iszlamizmusnak.

Je refuse cette Europe ! Quand le conseil de l’Europe fait la promotion du voile islamique c’est une négation de nos racines judéo-chrétiennes, de notre civilisation, de l’esprit des Lumières Mon Europe est fière, debout Mon Europe résiste à la soumission et à l’islamisme https://t.co/8aURXxweaa — Eric Ciotti (@ECiotti) November 1, 2021

Laurence Rossignol, François Hollande egykori családügyi és nőjogi minisztere úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy emlékeztetni a nőket arra, hogy szabadon hordhatják a hidzsábot és azt állítani, hogy a szabadság a fejkendőben rejlik, két teljesen különböző dolog. Emellett megkérdezte, hogy valóban az-e a feladata az Európa Tanácsnak, hogy népszerűsítse a muszlim fejkendőt.

Rappeler que les femmes sont libres de porter le hijab ( dans le respect des lois de chaque état membre, en France celle de 1905 et 2004) est une chose. Dire que la liberté est dans le hijab, en est une autre. C’est en faire la promotion. C’est le rôle du conseil de l’Europe? https://t.co/t0n23OmPWA — Laurence Rossignol (@laurossignol) November 2, 2021

Nem hagyta szó nélkül a történteket Marine Le Pen sem. A jobboldali politikus szerint illetlen és botrányos az európai kampány a muszlim fejkendő viselése mellett, mivel nők milliói küzdenek az ilyen jellegű leigázás ellen. Hozzátette, hogy a nők akkor válnak szabaddá, amikor leveszik a fejkendőt és nem fordítva.

Cette communication européenne en faveur du voile islamiste est scandaleuse et indécente alors que des millions de femmes se battent avec courage contre cet asservissement, y compris en France. C’est quand les femmes retirent le voile qu’elles deviennent libres pas l’inverse ! https://t.co/Zvn1Z6GENC — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 2, 2021

A sok kritika és negatív hozzászólás miatt az Európa Tanács törölte a Twitter-bejegyzést is, ahol rengetegen kommentálták a kampányt. Közölték továbbá, hogy átalakítják a kampány weboldalát is. Ugyanakkor hozzátették, hogy a program nem az Európa Tanács önálló kampánya, hanem része annak a közös projektnek, melyben részt vesz az Európai Unió is és amely szem előtt tartja a résztvevők egyéni kijelentéseit, beleértve nézeteik szabad kifejezését.

Borítókép: illusztráció