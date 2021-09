Új csúcsragadozó dinoszauruszt azonosítottak

Az új dinoszauruszfajt, amely az Ulughbegsaurus uzbekistanensis nevet kapta, a húsevő carcharodontosaurus nemhez sorolták, amelynek képviselői a zsarnokgyíkalakú dinoszauruszok (tyrannosauroide) – köztük a T-rex – előtti időkben, a felső kréta korban élt.

A Phys.org tudományos ismeretterjesztő hírportál cikke szerint a Royal Society Open Science című folyóiratban közzétett tanulmányukban írták le a japán kutatók az új fajt, amely a mai Kizilkum-sivatag területén élt. Két különböző evolúciós elemzés is megerősítette az új dinoszauruszfaj besorolását. Ez az első carcharodontosaurus, amelyet Közép-Ázsiában találtak.

„A baloldali felső állkapocs fosszíliája alapján határoztuk meg az új fajt” – magyarázta Tanaka Kohei adjunktus, a tanulmány egyik szerzője. „A theropodák között az állkapcsot arra lehet használni, hogy megbecsüljük az állat méretét, mivel annak nagysága összefügg a combcsont hosszával, amely a testméret egy jól elfogadott jelzője. Ez alapján úgy becsüljük, hogy az Ulughbegsaurus uzbekistanensis

– mondta a kutató.

The 26-foot-long (8 meters) beast weighed 1,000 kilograms, making it longer than an African elephant and heavier than a bison. Researchers named it Ulughbegsaurus uzbekistanensis, after Ulugh Beg, a 15th-century Uzbek astronomer, mathematician and sultan. https://t.co/Eq8TCXnOrw

— The T-Rex Paddock (@RexPaddock) September 8, 2021