Új csokoládét és tortát készített a 160. évfordulóját ünneplő Gerbeaud cukrászda

Az ünnep alkalmából felelevenítik a régi magyar cukrászat alkotásait - köztük a Diplomata pudingot és a Lúdláb tortát - eredeti és modern formájukban is.

Az idén ünnepli alapításának 160. évfordulóját a Gerbeaud cukrászda, amely ebből az alkalomból új csokoládét és tortát is készített.

Az ünnepre megszületett az egyedi Cacao Barry Or Noir 1858 csokoládé, majd az ezzel a különleges étcsokoládéval készült Gerbeaud 160 torta, táblás csokoládé és bonbon, amit a Gourmet fesztiválon mutattak be – közölte az esemény kommunikációjával megbízott cég csütörtökön.

A 71,9 százalék kakaótartalmú étcsokoládé dél-amerikai és afrikai térségből származó Trinitario kakaóbabok felhasználásával készült.

Ez a külsejében is különleges, vöröses árnyalatú kakaóbab ízében összetett, aromákban gazdag fajta – idézik Niszkács Annát, a Gerbeaud Gasztronómia Kft. társ-ügyvezető igazgatóját, aki édesanyjával, Pintér Katalinnal közösen vezeti a családi vállalkozást, amelyhez a Gerbeaud mellett a nemrég második Michelin-csillaggal is elismert Onyx étterem és a budai Émile étterem is tartozik. A család férfi tagjai, az apa, Niszkács Miklós és fia, Attila szintén tulajdonosai a vállalkozásnak.

A kakaóbabok származási helyüket illetően három forrásból érkeztek: Mexikóból, mely az erős kakaó mellett fűszeres és fás jegyeket mutat. A tanzániai kakaóbabban savas és keserű ízek alkotnak harmonikus elegyet. A kubai növényi jegyeket, kifejezetten dohánylevélre emlékeztető aromát mutat – tette hozzá Niszkács Anna. A Cacao Barry Or Noir 1858 csokoládé több kiszerelésben is megjelenik az évforduló alkalmából.

A torta alapja egy kakaós vajas piskóta, melyre vérbarackzselével rétegzett karamellás étcsokoládé mousse kerül, sókristályos pekándió ropogóssal, zölddió pürével, a tetején étcsokoládé áthúzással – árulta el a torta összetételét Pintér Katalin társ-ügyvezető igazgató.

Az egyedi összetételű csokoládéból készül 75 grammos táblás csokoládé és bonbon is, melynek ízjegyei megegyeznek a Gerbeaud 160 torta fő ízeivel.

Az évforduló alkalmából felelevenítik a régi magyar cukrászat alkotásait – köztük a Diplomata pudingot és a Lúdláb tortát – eredeti és modern formájukban is.

Mint írják, a Konyakmeggy a Gerbeaud cukrászda valódi öröksége, maga Gerbeaud Emil honosította meg Magyarországon az 1800-as évek végén.

2018-ban László Tamás kreatív cukrászvezető megalkotta a 21. századi konyakmeggydesszertet, amelyet először a Gourmet fesztiválon, a Gerbeaudban pedig június 14-től lehet megkóstolni.

Borítókép:Egy felszolgáló italokat és fagylaltot visz a vendégeknek 2011. augusztus 12-én a Gerbeaud cukrászdában, az V. kerületi Vörösmarty téren.

MTI Fotó: Marjai János