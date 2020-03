Története során először zár be Párizs egyik jelképe

Történetében először bezár a turisták által kedvelt párizsi Montmartre-on álló Sacré-Coeur bazilika a koronavírus-járvány miatt – közölte az intézmény rektora csütörtökön.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

„Ha a franciaországi templomok nyitva is maradnak, a montmartre-i Sacré-Coeur bazilika bezárja kapuit” – tudatta közleményében Jean Laverton.

„A bazilika fontos egyházi épület, de egyben az egyik leglátogatottabb párizsi műemlék is. A kormány legutóbbi utasításai és a szigorú elkülönítés szükségességének megfelelően ezek a műemlékek zárva tartanak a nagyközönség előtt” – tette hozzá.

A bazilika, amelynek az építését 1914-ben fejezték be, most első ízben zár be – hangsúlyozta Jean Laverton, aki „távimára” szólította fel a híveket.

A franciaországi templomokat nem zárták be, de a kormány honlapja szerint 20 embernél több nem tartózkodhat egyidejűleg egy imahelyen.

Semmilyen misét nem szabad gyülekezet jelenlétében bemutatni, bármekkora is legyen – közölte kedden a Francia Püspöki Konferencia. Sok szentmisét a katolikus média közreműködésével, illetve a közösségi hálón közvetítenek.