Templom után egyetemet foglaltak el a migránsok Brüsszelben

Brüsszelben a hatóságok továbbra tétlenül nézik azokat a törvénytelen akciókat, amelyekkel az országból kiutasított migránsok próbálják magukra felhívni a figyelmet

A hivatalosan kiutasított illegális bevándorlók ezzel akarják kikényszeríteni a tartózkodási engedélyük megadását – írja az Erdély.ma nyomán a Magyar Nemzet.

A Belgiumban csak „Sans-papiers”-nak (tartózkodási engedély nélkülieknek) nevezett csoport, valójában

a hivatalosan kiutasított illegális bevándorlók, kedden már a Brüsszeli Szabadegyetem (ULB, Université Libre de Bruxelles) épületének egy részét is elfoglalták, ezzel akarják kikényszeríteni a tartózkodási engedélyük megadását.

A brüsszeli Begijnhofkerk-templomot a múlt hét óta megszálló migránsok először az aulába hatoltak be, majd több termet is blokád alá vettek. Az ixelles-i (brüsszeli városrész) központú egyetem K épületében jelenleg is legalább száz illegális tartózkodik, míg többtucatnyian várakoznak kint. Ők a pandémiára hivatkozva döntöttek úgy, hogy kint várnak.

– Nem akarunk itt egy koronagócpontot létrehozni – mondta az egyik tiltakozó.

A múlt vasárnap óta tartó épületfoglalási hullám egy újabb fejezete az egyetem elfoglalása.

Bár a tiltakozók ígéretet kaptak az illetékes államtitkártól, hogy ezzel a megmozdulással semmilyen külön eljárásban nem fognak részesülni, a tiltakozók kitartanak és az a válaszuk, hogy „Akkor mi sem adjuk föl és majd újabb épületeket foglalunk el”.

Korábbi cikkében arról számolt be a portál, hogy a migránsok által elfoglalt brüsszeli templomban jártak. Az épület napok óta illegális bevándorlók lakhelye, ahova most a Magyar Nemzet munkatársát is beengedték.

Egy másik cikkükben arról írtak, hogy a brüsszeli tömegközlekedési vállalat törli a migránsok által uralt városnegyeden áthaladó járatát: Brüsszel egyes kerületeibe már a buszosok se mernek bemenni.

Borítókép: Illusztrációfotó / Virginie Lefour / BELGA PHOTO / AFP