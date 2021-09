Szemléletváltással és a KRESZ kiegészítésével csökkenthetők a kerékpáros-balesetek

Nem érdemes külön autós és kerékpáros csoportokról beszélni, egységesen kell kezelni, védeni a közúti közlekedésben részt vevőket – mondta Révész Máriusz.

Átfogó közlekedési szemléletváltással megelőzhető lenne az évi 600-650 halálos kerékpáros-baleset a közutakon – hangsúlyozta az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kedden Mogyoródon a biciklisek közlekedési szokásairól készült legfrissebb országos kutatás eredményeinek ismertetésén.

Révész Máriusz arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes külön autós és kerékpáros csoportokról beszélni, egységesen kell kezelni, védeni a közúti közlekedésben részt vevőket, amit a szemléletváltás mellett a KRESZ kiegészítése is segíthet.

Emlékeztetett rá, hogy a kerékpáros-balesetek megelőzése érdekében indították el a Tarts 1,5 méter oldaltávolságot! elnevezésű kampányt, és ezért készítették el a Közlekedő kisokos munkafüzetet, melyet minden évben eljuttatnak a negyedik osztályos diákoknak. Hozzátette, hogy mindez a Nemzeti alaptantervbe is bekerült, és az előző tanévben 96 ezer gyerek tett sikeres vizsgát közlekedési ismeretekből. Magyarországon az emberek 75 százaléka tartja fontosnak egy kerékpáros előzésekor a 1,5 méter távolság megtartását, amely szabályként hamarosan a KRESZ-ben is megjelenik – fűzte hozzá Révész Máriusz.

A sajtótájékoztatón ismertették a Groupama Biztosító megbízásából készített országos kutatást, amelyből kiderült, hogy a kerékpárt használók kellemetlen időjárási körülmények között sem mondanak le közlekedési eszközükről: 42 százalék esős időben, 56 százalék hideg időben és 60 százalék erős szélben is útra kel. A kutatásban a bringások a legnagyobb veszélyforrásnak az autósok megfelelő oldaltávolság nélküli előzését nevezték. A kutatás szerint az autósok pedig a kivilágítatlan kerékpárosoktól tartanak leginkább.

Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára elmondta, hogy a kerékpáros-balesetek több mint negyede 16 és 20 óra között történik, a halálos balesetek 26 százaléka rossz fényviszonyok között, jellemzően a szürkületi, sötétedési időszakban. Hozzátette, hogy kerékpárral közlekedve különösen fontos a láthatóság, éppen ezért ajánlott a színes, feltűnő ruházat viselése, valamint a kerékpár megfelelő kivilágítása.

Az alezredes beszélt arról is, hogy a halálos kerékpáros-balesetek 58 százaléka történik városi környezetben, így a kerékpáros közlekedésbiztonság témaköre a hazai közlekedésbiztonság szerves részét képezi. Hozzátette, hogy az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is támogatja a Tarts 1,5 méter oldaltávolságot! kampányt. Felmérték országosan azokat a helyszíneket, ahol közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai szempontból is indokolt figyelemfelhívó táblák kihelyezése – fűzte hozzá Berzai Zsolt.

Borítókép: Összeroncsolódott kerékpár és egy tehergépjármű a tököli Csépi úton, ahol a teherautó halálra gázolta a biciklist 2019. február 26-án