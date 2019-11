Szabadtéri galériává alakították át a híres Lennon-falat Prágában

A Máltai Lovagrend és a prágai belváros önkormányzata lezárta és néhány hónap alatt felújíttatta.

Szabadtéri galériává alakíttatta át a prágai Kampa szigeten lévő híres John Lennon-falat a Máltai Lovagrend, a kertfal tulajdonosa. A mintegy két hónapig tartó átalakítás után a híres fal péntek óta újra látható, és bizonyos szabályok szerint újra lehet rajta üzeneteket küldeni másoknak.

A Lennon-fal a hetvenes évek elején jött létre, amikor a lovagrend kertjének falán, a Velkoprerovské téren megjelentek a korabeli szocialista rendszert bíráló első versek, szövegek. Később egy Lennon-portré is felkerült a falra, amely akkoriban a prágai fiatalok és olykor az ellenzéki találkozók népszerű színhelyéül is szolgált.

A szocialista hatóságok a Lennon-falat rendszeresen átfestették, de az mindig megújult és bekerült az útikalauzokba is mint Prága egyik idegenforgalmi látványossága. Az utóbbi években azonban a népszerű hely gyakran vált főleg külföldi turisták prédájává, akik számos esetben értelmetlen és durva jelszavakat, jelképeket festettek a falra.

A Máltai Lovagrend és a prágai belváros önkormányzata ezért júliusban lezárta és néhány hónap alatt teljesen felújíttatta a falat, amelyet ezentúl a rendőrség fog felügyelni.

A híres fal mintegy 150 négyzetméteres festményének új változatán is John Lennon portréja dominál, amely egy világtérképen van elhelyezve. Mellette egy híres Lennon-dal címe található (All You Need is Love), majd a szabadság és szerelem szavak harminc nyelven, köztük magyarul is. A színes szabadtéri galéria 30 cseh és külföldi művész közös munkájának eredménye. A fal művészeti koncepcióját Pavel Stastny cseh képzőművész dolgozta ki.

A Máltai Lovagrend ugyanakkor pénteken nyilvánosságra hozta azokat a szabályokat is, amelyek betartása mellett a látogatók maguk is üzeneteket írhatnak vagy képeket festhetnek a fal kijelölt részeire. A szabály legfontosabb része, hogy csak könnyen lemosható íróeszközöket lehet használni, és tilos bármiféle spray használata.

A nagyobb törvényi védelem érdekében Prága belvárosának önkormányzata a Lennon-falat hivatalos emlékhellyé nyilvánította.

A fal mellé rövidesen többnyelvű táblákat helyeznek el, amelyek tájékoztatják a látogatókat a hely történetéről és a viselkedési szabályokról.