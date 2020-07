Ritka vadállatok is elpusztultak az indiai áradásban

A Kazirangában él a világ legnagyobb egyszarvú rinocérosz-, más néven indiaiorrszarvú-populációja, amely a múlt század végén a kihalás szélére sodródott. Az Asszám államban 430 négyzetkilométeren elterülő nemzeti park szerepel az UNESCO világörökségi helyszíneinek listáján. A parkban a legutóbbi felméréskor 2015-ben 2401 orrszarvút tartottak számon.

Az esőzések okozta áradás miatt

Asszámban, Nepálban és Bangladesben. A Kaziranga park illetékesei szerint a monszun áradásai következtében nyolc orrszarvú lelte halálát, egy további példány pedig természetes okok következtében pusztult el júniusban.

108 animals have died in @kaziranga_ national park – 60 animals have drowned including 8 rhinos and 36 Hog deer. 85% of the park remains flooded. pic.twitter.com/8QRYf9evDl

— Karishma Hasnat (@karishmahasnat) July 19, 2020