Rendkívül ritka madarat figyeltek meg Magyarországon

Egy kuhit figyelt meg pénteken dr. Pigniczki Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető Szabadszállás mellett – adta hírül a Kiskunsági Nemzeti Park alapján a baon.hu.

A megfigyelés különlegességét az adja, hogy hazánkban ez a kuhi második hivatalos adata.

Ez a madár alapvetően afrikai elterjedésű, de Indiában és az Indonéz szigetvilágban is fészkel. Vagyis meglehetősen meleg vidékeken. Ugyan már az Ibériai-félszigeten is egyre jobban terjeszkedik, de kopogós mínuszokban történő magyarországi megjelenése mindenképpen figyelemre méltó és felettébb meglepő – írta a nemzeti park. A kuhi a vágómadárfélék családjába tartozik, vércse méretű, világos szürkés ragadozó madár. Az öreg példányok szeme élénkvörös, szárnya fekete, csüdje tollas, lábai sárgák. Messziről is jól felismerhető. Első észlelése 2012 augusztusában történt a Vértesben.

– mondta a szakember.