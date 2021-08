Örökké kiszáradva marad a Poopó-tó, az őslakosok is menekülnek

A meleg, száraz klíma miatt pedig valószínűtlen, hogy újra vízzel teljen meg.

A szakértők szerint a tó az öntözésre használt víz elvezetése miatt száradhatott ki, a meleg, száraz klíma miatt pedig valószínűtlen úgymond a felépülése is.

A 3700 méter magasan, az Andok fennsíkján elhelyezkedő, sós vízű Poopó Bolívia második legnagyobb tava. Nagyon sekély, ezért vízszintje a tudósok és az őslakos ajmarák szerint időszakonként eddig is leapadt, viszont 50 évente mindig újra feltöltődik. A közeli falvak idős lakói kételkednek benne, hogy ez most is megtörténik.

Tekintve a klímaváltozást és a szennyezettséget, úgy tűnik, az időjárást már nem lehet megjósolni. Ajmara nyelvünkön úgy mondjuk, hogy a Földanya elfáradt – mondta a közelben élő Valerio Rojas.

A tudósok is szkeptikusak. Jorge Molina, a San Andrés Egyetem munkatársa szerint az Andokban a globális átlagnál is nagyobb mértékű a hőmérséklet emelkedése, különösen nappal. Ennek következtében a párolgás felgyorsult, ami különösen nehézzé teszi a túlélést egy ilyen sekély tónak és annak élővilágának. Annyi Molina szerint már most is biztos, hogy a tó többé nem funkcionális, vagyis a túl gyakori kiszáradások miatt nem képes megfelelő környezetet biztosítani flórája, faunája és a biodiverzitás számára.

Az aszály továbbá a tó partján élő közösségeket is elüldözi.

