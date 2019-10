Óriási harcsa akadt horogra Maconkán

A hal a gyors fotózás után visszakerült éltető elemébe, a vízbe.

Dr. Dérer István, a nemzetközileg is ismert és elismert tórendszer hasznosítója, a Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) elnöke arról tájékoztatott, hogy több mint 32 ezer hitelesített rekordfogásról számoltak már be, de a vasárnapi zsákmány a maga nemében még e körben is kiemelkedő – írja a Nool.

Sesták Dávid vendéghorgász a gáti szakaszon, partról horgászott egy pár milliméteres pellet csalival, amikor a kapást és a bevágást követően a halóriás szabályosan (szájban) megakadt, majd bő két és fél órás kőkemény fárasztás következett. A türelem és a kitartás meg is hozta a gyümölcsét, hiszen a tóból egy 212 centiméter hosszú, 110 centis kerületű, 71,45 kilogrammos harcsa emelkedett ki. A hal a gyors fotózás után visszakerült éltető elemébe.

A Maconkai-víztározó és tórendszere kapcsán a halgazdálkodási és horgászturisztikai hasznosító BSHE vezeti Európában a legnagyobb hiteles édesvízi rekordlistát. Ezen jelenleg 4629 horgász 32 028 rekordhala található. Harcsából Maconkán eddig 81,50 kilós példány volt a legnagyobb, de 31,17 kilós ponty, 29,05 kilós tokhal és sok egyéb faj kiemelkedő példánya is megtalálható itt – mondta az elnök.

Dr. Dérer István hozzátette: egy évben átlagosan három-öt hasonló nagyságú hal kerül ki az országból. A hivatalos országos rekordlistát a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) vezeti, ezen egyébként a legnagyobb harcsa 113 kilós.A Maconkán most kifogott hal minimum 25-30 éves lehet, de még – egyre lassuló tempóban – hosszú ideig képes a növekedésre.

Borítókép: Sesták Dávid (balra) társaival a méretes, több mint hetvenkilós harcsa társaságában / nool.hu