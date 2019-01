Minden késésnél sálat kötögetett egy nő a német vonatokon

View this post on Instagram

Der Schal den diese Pendlerin gestrickt hat, wird jetzt für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös geht an die Bahnhofsmission in München! 👍 . . . #schal #db #verspätung #2018 #pendler #stricken #guterzweck #bahnhofsmission #life #charity #dazusindverspätungengut #schienenersatzverkehr #guteidee #menschen