Megtalálták a világ legnagyobb földön kívüli gyémántját

Egy meteorit belsejében fedezték fel az eddig leghatalmasabb űrgyémántot, nemrég pedig egy egész gyémántbolygóra bukkantak tudósok.

Már eddig is találtak a csillagászok olyan égitestet, amelynek felszínét drágakő borítja, de ez az egész az. Súlyra több millió tonna, de mielőtt bárki űrjárgányra pattanna, hogy kibányássza, jó tudni, hogy ez most még lehetetlen küldetés – írja a Bors.

Évtizedek óta izgatja a tudósok fantáziáját, hogyan keletkezik drágakő a különböző bolygókon. A frankfurti Goethe Egyetem geológusai megtalálták az eddigi legnagyobb földön kívüli gyémántot egy meteorit belsejében. A mérete a földiekéhez képest nem olyan tekintélyes, az átmérője csak néhány tizedmilliméter. Azt is sikerült bizonyítaniuk, hogy az űrgyémántok a Naprendszer korai életszakaszában keletkeztek, amikor kisebb bolygók ütköztek nagyobb aszteroidákkal.

Amerikai csillagászok pedig egy egész gyémántbolygót találtak, aminek teljes egésze szénből áll, a szénnek pedig nagy része ez a csodálatos drágakő. Úgy a legkönnyebb elképzelni a bolygót, hogy ami a Föld felszínén szikla és víz, az ezen az égitesten gyémánt és grafit. Hogy lehetne-e élni rajta, azt még kutatják.

A gyémántbolygón kívül számos bámulatos, de néhány horrorégitest is kering a Naprendszeren kívül. Vannak közöttük, amelyek veszélyesek a mi világunkra.

A sötétség birodalma

A tőlünk 750 fényévnyire lévő bolygó teljesen sötét, de eddig még nem született igazi magyarázat ennek okára. Léteznek elméletek, miszerint fényelnyelő vegyületek vannak a felszínen, esetleg a fényt visszaverő felhők hiányoznak, de ezek nem elegendőek a jelenség valódi okának feltárására. A bolygó amellett, hogy koromfekete, elké­pesz­tően forró is: a csillagászok a felszíni hőmérsékletét körülbelül 1100 °C-ra becsülik.

Örök fényáradat

Sajátossága, hogy nem egy, hanem rögtön két csillag körül kering. Ez a tulajdonság szinte egyedülálló, eddig legalábbis egy olyan bolygót sem találtak, amelyet két csillag is fénnyel áraszt el, ehhez képest rettentően fagyos a hőmérséklete.

Mint egy parafa dugó

Az egyik legnagyobb égitest, amelyet eddig felfedeztek a Naprendszeren kívül. A méret persze nem minden, ez a nagy golyóbis ugyanis a vízen is lebegne, hiszen sűrűsége mindössze negyede a földi víznek. Nem csoda tehát, hogy a csillagászok az igen mókás Univerzum parafa dugója névvel illetik.

Száguldó óriás

A HAT-P-2b felfedezése egy magyar csillagász, Bakos Gáspár nevéhez fűződik. A hungarikum bolygó különlegessége, hogy méreteihez képest (alig nagyobb a Jupiternél) igen nagy tömegű, nyolcszor akkora, mint a Jupiteré. Ennek ellenére viszont meglehetősen gyors, csillagja körüli pályáját 5,6 nap alatt teszi meg. Sebességére eddig az a magyarázat látszik elfogadhatónak, hogy a bolygóra egy másik égitest is hat a csillagon kívül.

Jég és tűz hazája

Az Androméda csillagképben található, mindig ugyanazzal az oldalával fordul a csillagja felé, ezért az egyik fele állandóan forró, míg a másik felén dermesztő a hideg. A különbség a bolygó két oldala között becslések szerint körülbelül 1600 °C. Ami azonban az igazán érdekes, hogy a legforróbb pontja közel sem az, amelyik legközelebb van a csillaghoz, hanem valahol a forró rész szélén található.

Lávabolygó

Különlegessége, hogy mindig megtalálható: „éjjel” vörösen izzik a felszíne, „nappal” pedig sárgán ragyog a közelben lévő csillagtól. A vörös izzást a felszínén az óceánnyi méretű lávafolyamok okozzák, amelyek között itt-ott felbukkan némi durva és kérges szárazabb terület is. Ez az eddigi legkisebb bolygó, amit a Naprendszeren kívül felfedeztünk, bár még így is 7,5-szer akkora, mint a Föld. A Lávabolygó másik érdekessége, hogy ez az egyik legközelebbi égitest is a Naprendszerhez, a távolság csupán 16 fényév.

A hatalmas engedetlen

Ellentétes irányba kering, ez az egyetlen bolygó az eddig felfedezettek közül, amely ebből a szempontból nem engedelmeskedik csillaga tömegvonzásának. Az ok a csillagászok szerint egy nagyobb égitesttel való ütközés lehet, amely égitest a keringési pálya megváltoztatására kényszerítette az óriást.