Megnyitja kapuit az első verspatika

Az angliai Shropshire megyében kezdi meg működését az „irodalmi gyógyszertár”.

A Bishop’s Castle nevezetű településen indítaná el vállalkozását az „elsősegély-költő”, Deborah Alma, aki az Egyesült Királyság első irodalmi patikáját szeretné üzemeltetni. A kezdeményező John Milton 17. századi költővel ért egyet, aki szerint a szavak ereje balzsam a legyengült sebekre (ld. A küzdő Sámson c. művet), ezért úgy gondolja, hogy ebben a patikában altatók és multivitaminok helyett kortárs költeményeket írnak majd fel receptre a páciensnek – számol be minderről a Guardian.

Alma immár hat esztendeje „sürgősségi költőként” dolgozik, aki kortárs költeményeket ír fel orvosságként különféle lelki bajokra. Most Bishop’s Castle-ban nyitna egy állandó üzletet egy régi vaskereskedés épületében, ahol – mint mondja – menedéket hozna létre, és a költészet gyógyító erejével kínálna enyhülést a szenvedésekre.

Alma mindeddig fehér köpenyben és sztetoszkóppal a nyakában járta az iskolákat, fesztiválokat, rendezvényeket, de bevallása szerint már túl öregnek érzi magát ahhoz, hogy keresztül-kasul vezessen az országon. Két évvel ezelőtt vette észre az eredeti felszerelésekkel meghagyott vaskereskedést, amelyről rögtön az jutott eszébe, milyen fantasztikus verspatikát lehetne kialakítani belőle. Hozzá is látott a munkához, és meg is szerezte a jelzálogkölcsönt. A „sürgősségi költőnő” már azt tervezi, hogyan rendezi be üzletét, és hogy osztja be azt a különféle lelki bajokkal kapcsolatos területekre, különböző hangulatokat hordozó irodalmi műveket csoportosítva. A szekciókat az általa szerkesztett, 2016-ban megjelent, A mindennapok költészete című antológia felosztása alapján határozzák majd meg:

ebben a verseket különböző érzelmi szükségletek alapján csoportosították, például: szerelem, bánat, félelem, öregség, remény.

De a verspatikában ezen kívül lesz még gyermekrészleg, tárgyaló- és előadóterem, kávézó és tágas terek a visszavonult alkotáshoz, műhelymunkákhoz.

Egy friss kutatási eredmény szerint 2018-ban 12%-kal nagyobb mértékben értékesítették a költészetet ilyen-olyan formában, mint korábban, és jellemzően a fiatalabb korosztály vevő az irodalom lírai oldalára. Alma szerint mindez a vallások által hagyott űrt próbálja betölteni. „A költészet minden más művészeti ágnál jobban képes embertől emberig hatolni” – fogalmazott. „Bensőséges és empatikus, és éppúgy lehet áldás és átok is, vagy csak egy szalmaszál, amibe kapaszkodni lehet” – tette hozzá.

