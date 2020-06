Legyalogolt ezerötszáz kilométert a home office alatt

Ezerötszáz kilométert gyalogolt munka közben futópadján egy belga férfi, aki otthon dolgozott a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozások alatt.

A Ghentben élő 48 éves Yves Hanoulle, aki IT-csapatoknak tart tanfolyamokat, a bezártság három hónapja alatt naponta 27 ezer lépést tett meg.

A munkaidő nyolc órája alatt óránként 2,3 kilométeres sebességgel „haladt” futópadján, amit az íróasztala alá szerelt be. Esténként pedig néha egy könyv olvasása közben nagyobb sebességre is kapcsolt, és akár meg is duplázta a napi munkaidő alatti penzumát.

„Olvastam, hogy az ülés az új dohányzás, és az embernek valójában nem kellene mindig ülnie”

– magyarázta.

Hozzátette, hogy miután elkezdte a gyaloglást, azonnal észrevette magán, hogy sokkal jobban van, fittebb és jobban tud a munkájára is összpontosítani.

