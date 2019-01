Kultúra és történelem jelenik meg az új esztendők bélyegein

A világ postaszolgálatai évtizedek óta sajátos bélyegkiadásokkal köszöntik az újévet, ahogy a többi nagyobb ünnepet is.

Erről a ma is élő szokásról szólt Balázs D. Attila Vasárnap Reggelben megjelent összeállítása, amelyből megtudhattuk, hogy Magyarország mellett milyen különleges bélyegek jelennek meg ekkortájt a világ távoli országaiban is.

Karácsonyból az Újévbe

Az új esztendő beköszöntét ünneplő bélyegfajták zöme hosszú idők óta összeforrott a karácsonyi bélyegek kiadásával. Ez persze leginkább a keresztény országokban jelenik meg ebben a formában, de furcsamód az arab világ államaiban is akadnak ilyen példányok, ám ne szaladjunk még ennyire előre.

Az új esztendő és a karácsonyi ünnep összefonódásának korai, s egyben nagyon speciális bélyegkiadásai az Amerikai Vöröskereszt kis színes levélzáróbélyegei. Az itt bemutatott példány az 1919-es évből származik, rajta a vöröskeresztes puttonyából kipakoló Mikulással, aki egy boldog és egészséges újévet kíván a világ békére szomjazó lakóinak.



Ami a „normál” forgalmi bélyegeket illeti, Bosznia-Hercegovina például rendre külön kiadást szentel a Karácsonynak és az Újévnek is, viszont mindkét bélyeg egyazon sorozat részét képezi.

BÚÉK négy nyelven



A magyar bélyegkiadás egyik emblematikus tétele az az 1963-ban megjelent nyolctagú sorozat, amelyen a magyarral együtt öt nyelven, franciául, angolul, németül és persze oroszul szerepel újévi üdvözlet. Ezeket a többek között kéményseprőt, malacot és négylevelű lóherét is felvonultató bélyegeket a kárpátaljai Aknaszlatinán született grafikusművész, Zombory Éva tervezte. Stílusa különösen jellemző erre a korszakra, elég csak magunk elé idéznünk a 60-as évek magyar reklámjait.

A kutya évéből a disznóéba



2019. február 5-én beköszönt a kínai újév, a disznó éve, amely a kutya esztendejét váltja. Hong Kong és a hivatalosan Kínához tartozó Taiwan voltak az elsők, akik a kínai holdújév apropóján ünnepi bélyegeket adtak ki még az 1960-as években.



Maga a nagy Kína, csak 1980-ban szánta rá magát, hogy kiadjon ilyen témájú ünnepi bélyeget. Azóta – többek között a kínai horoszkóp népszerűsége miatt –, világszerte adnak ki már olyan bélyegeket, amelyek az épp „uralkodó” állatövi jegyet ábrázolják. Ezek általában január és február idején jelennek meg. Kína már ki is adta a disznó évét hirdető bélyegét. A magyar posta is évről évre kiad olyan ünnepi bélyegeket, amelyek a kínai holdújévre emlékeztetnek.

Kínai újév a Karácsony-szigeten



Az Ausztráliához tartozó Karácsony-szigeten is rendre megemlékeznek a kínai újévről. Emellett persze játékos, leginkább gyermekeknek szóló karácsonyi-újévi kiadásokkal is megörvendeztetik a világ bélyegkedvelőit évről évre.

Manuia te kilihimaki!



Maori nyelven így kívánnak jó szerencsét az új esztendőre. A Mikulás is így szól hozzánk Tokelau e 2015-ben kibocsájtott bélyegén. A kis Csendes-óceáni atollok Új-Zéland birtokának számítanak, bár attól közel 4000 kilométerre találhatóak. Ennek ellenére saját bélyegük van, igaz nemzetközi egyezmény keretében azokat maga Új-Zéland adja ki.

Magyar karácsony – magyar rekord!



A bélyegkibocsátó államok közül Magyarország adta ki az első hivatalos karácsony-bélyeget még 1943-ban, amelyen Jézus születése szerepel. Karácsonyi felülnyomással ellátott forgalmi bélyegek persze jelentek meg addig is a világban, ám ezek mellőztek minden különösebb alkalmi szándékot. A Tóth Gyula szobrászművész tervezte magyar karácsonyi sorozaton három, a kisded születéséhez kapcsolódó jelenet szerepel. Nekünk, magyaroknak különlegesen kedves motívum, hogy a 30 filléres változaton a három királyokat Szt. István, Szt. László és Imre herceg testesíti meg. E magyar bélyegek megjelente után 1951-ig nem jelent meg hasonló karácsonyi kiadás a földtekén.

Honvédújév, honvédkarácsony



Kissé visszább lépve az időben, de még Horthy Miklós kormányzó idejénél maradva, 1941-ben megjelent egy magyar karácsonyi jótékonysági bélyegsorozat is, ám különböző meghatározások szerint ezek inkább levélzáró bélyegnek, illetve adománybélyegnek számítanak, s nem szigorú értelemben vett forgalmi bélyegnek. E példányokat a harcoló magyar honvédek megsegítése céljából adták ki. Különlegességük az is, hogy évszám is szerepel rajtuk, újévi jelleget adva a bélyegeknek.

Mai karácsonyaink



Majdnem fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 1981-ben ismét valódi karácsonyi bélyeget adhasson ki a magyar posta. 2018-ban egy öntapadós karácsonyi bélyeggel ünnepelte a posta a Karácsonyt. A bélyegképen hóember látható, amit Szalma Edit grafikusművész tervezett. Ezzel a kiadvánnyal még mostanság is találkozhatnak a postahivatalokban, illetve az ünnepi bélyeg beszerezhető a budapesti Filapostán (V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 16.), vagy megrendelhető az eshop.posta.hu-ról.

Autonóm tűzijátékok



Az új esztendő érkeztét a világ számos táján tűzijátékokkal ünneplik. A működő területi autonómiájáról híres Åland-szigetek e 2018-as bélyegpárján is megjelenik ez a motívum.

Arab újév, arab karácsony?

Az arab világban is feltűntek a korábbi évtizedekben olyan bélyegek, amelyek az új esztendő mellett a legnagyobb keresztény ünnep, a Karácsony témáját is magukon hordozták. Ilyen például a Jemeni Mutavakkilita Királyság „Christmas 1970” felülnyomással ellátott, mintegy tucatnyi tagból álló bélyegsorozata.