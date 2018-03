Kitiltották Putyin farkasait Boszniából

Az elnök kedvenc motoros bandájáról van szó. Becsületrenddel is kitüntette a tagokat.

A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba – közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.

A radikális nacionalista szervezetként számon tartott motoros klub ellen az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az ukrajnai harcokban való részvétel miatt, és erre, illetve korábbi más harcias cselekvéseikre hivatkozva indokolta Szarajevó is, hogy nem engedi be a bandavezetőket az országba.

A szervezet már egyre több közép-kelet-európai országban hozott létre testvérszervezetet, például Szerbiában is, ahol ünnepélyes keretek között fogadják majd a bandát március 19-én.

A boszniai hatóságok most Alekszandr Zaldosztanovnak, ismertebb nevén a Sebésznek, a banda fejének, valamint Sasa Savicnak, a szerbiai testvérszervezet vezetőjének tiltották meg a határátlépést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyanakkor becsületrenddel tüntette ki a motorosok vezetőjét, és a kedvenc bandájának nevezte az Éjszakai farkasokat.

A klub mintegy húsz tagja néhány napon belül kilencnapos balkáni körútra indul, amelynek során előbb Szerbiába, majd Bosznia-Hercegovinába látogat el. A tavaszi túra az Orosz Balkán nevet viseli, ami egyesek szerint azt is jelzi, hogy a bőrszerkósok nem kirándulni akarnak a térségben, hanem politikai üzenetet közvetítenek.

A helyi bosnyák vezetők néhány napja arról beszéltek, hogy a motorosok meg akarják félemlíteni az ország nem szerb lakosságát, és így akarják a boszniai szerb vezetés malmára hajtani a vizet az októberi országgyűlési választások előtt.

A boszniai szerbek – az anyaországukban élőkhöz hasonlóan – testvérüknek tekintik az oroszokat, és történelmi, vallási, valamint kulturális kapcsolat fűzi őket Oroszországhoz.

Az 1989-ben alapított Éjszakai farkasok nevű bandának mára már több mint ötezer tagja van, és ezzel Oroszország legnépesebb motoros klubjának számít.