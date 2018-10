Kalapács alá kerül Stephen Hawking kerekesszéke

Stephen Hawking doktori értékezésének másolatától motorizált kerekesszékéig a néhai brit elméleti fizikus számos személyes tárgyát árverezi el a londoni Christie's aukciósház.

Az On the Shoulders of Giants (Óriások vállán) című online árverésen Hawking 22 személyes tárgya mellett Isaac Newton, Charles Darwin és Albert Einstein által írt dokumentumokat is eladásra kínálnak október 31. és november 8. között.

Hawking Táguló univerzumok tulajdonságai című doktori értekezésének öt másolata közül az egyikre is lehet licitálni az árverésen, értékét 100-150 ezer fontra (36-54 millió forintra) becsülik.

„Stephen Hawking világszerte ismert hatalmas személyiség volt. Megvolt az a fantasztikus képessége, hogy kapcsolódjon az emberekhez” – mondta Thomas Venning, a Christie’s munkatársa.

Megvásárolható lesz Hawking Az idő rövid története című világsikerű könyvének egy példánya, amelyet a tudós egykor ujjlenyomatával látott el. Leütési árát 2-3000 fontra (727 ezer-egymillió forint közöttire) becsülik. Az eladásra kínált tárgyak között vannak Hawking díjai és kitüntetései, 10-15 ezer font (3,6-5,4 millió forint) értékben.

Az aukció iránt már most nagy az érdeklődés Ázsiából, a Közép-Keletről, az Egyesült Államokból és Ausztráliából – mondta Venning.

A világhírű elméleti fizikus 76 évesen márciusban hunyt el. Nevét a harminc éve megjelent, Az idő rövid története című, az univerzum titkait a laikus olvasóközönség számára is érthető stílusban feltáró könyv tette világszerte ismertté. A kötetet negyven nyelvre fordították le, harmincmillió példány kelt el belőle és ma is töretlen a kereslet iránta. A mű minden idők legolvasottabb tudományos bestsellere lett.

A The Grand Design (A nagy terv) című, 2010-ben megjelent műve legalább ekkora feltűnést keltett, ebben ugyanis kifejtette azt a meggyőződését, hogy az univerzum létrejöttéhez nem volt szükség Teremtőre, a modern tudomány válasza a világmindenség kialakulását övező kérdésekre nem a „Nagy Tervező” közreműködésének feltételezése.

A legnagyobb kortárs asztrofizikai gondolkodóként és az „asztrofizika popsztárjaként” egyaránt emlegetett Hawking szerepelt rajzfilmekben, sorozatokban, lemezeken is. Még egyetemi évei alatt gyógyíthatatlan betegséget (amiotrófiás laterálszklerózist) diagnosztizáltak nála, amely a mozgató idegpályák elsorvadásához vezetett. 1969-ben kényszerült végleg tolókocsiba, végül csak beszédszintetizátor segítségével tudta csak megosztani gondolatait másokkal. Betegsége testi állapotát lerontotta, de elméjét nem.

Borítókép: Stephen Hawking kerekesszéke 2018. október 30-án