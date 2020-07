Hibátlanul kerültek elő ötvenéves újságok egy gleccser jege alól

Az újságok, amelyek éppen Indira Gandhi, India mindmáig első női miniszterelnökének megválasztásáról számoltak be, Chamonix közelében, a Bossons-gleccserbe fagyva pihentek a katasztrófa óta – írta meg a The Guardian.

Ahogy a klímaváltozás miatt egyre több gleccser olvad el a Mont Blanc térségében, számos hasonló lelet kerül elő a jég alól. A most megtalált újságok az indiai National Herald és Economic Times példányai, amelyek az Air India Kancsendzönga elnevezésű,

A légikatasztrófának 177 halálos áldozata volt.

A tucatnyi újságot a múlt héten Timothée Mottin, egy helyi kávézó tulajdonosa találta meg a chamonix-i síparadicsom közelében, 1350 méteres magaságban.

– mondta el a 33 éves Mottin hozzátéve, hogy azért találhatta meg a lapokat, mert azon a környéken elolvadt a jég.

A kávézó 45 perces sétára található a Bossons-gleccsertől, ahol az Indiából érkezett repülő rejtélyes körülmények között lezuhant.

