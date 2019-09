Gyilkos alga szedi áldozatait a francia tengerparton

A szakértők szerint néhány másodperc alatt végezhet az élőlényekkel a mérgező alga, és emiatt hat francia tengerparti szakaszt is lezártak a nyáron.

Az algából mérgező gáz szabadul fel, ha rálépnek, így a tengerparton sétáló egyszerűen elvesztheti eszméletét, majd a légzése is leáll – olvasható a Sky News híreiben.

