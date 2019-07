Gigamedúzát fedeztek fel az angol partoknál

Lizzie Daly biológus és Dan Abbott állatokra specializálódott fotós látta meg a cornwalli partoknál a hatalmas, felnőtt ember méretű, krémszínű gyökérszájú medúzát (Rhizostoma pulmo). A faj egyedei általában feleekkorára nőnek. A kutatók a közösségi médiában posztolták a felvételeket a különleges állatról.

– mondta Daly.

A giant barrel jellyfish the size of a human being has been spotted off the coast of Cornwall.

"I've never seen a jellyfish that size anywhere in the world," said Dan Abbott, who captured the encounter on camera. pic.twitter.com/0cH7hNgksR

