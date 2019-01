Fiaival tart előadást Magyarországon a kutyadoki

Cesar Millan, a világhírű kutyapszichológus és motivációs szakember, szerte a világon milliók gondolkodásmódját és életét változtatta már meg televízióműsorai, könyvei, tanfolyamai és élő előadásai segítségével.

2019-ben egy teljesen új, az „It’s All About Family” című élő előadásával tér vissza Magyarországra, ám ezúttal azonban nem egyedül. Európai turnéja keretében, 2019. november 14-én két fiával, Calvinnel és Andréval érkezik a Papp László Budapest Sportarénába.

A neves amerikai kutyadoki az elmúlt két évtizedben rengeteg kutyát rehabilitált. Az évek során példamutató volt az is, ahogyan ő a két fiát, Calvint és Andrét nevelte. Ezekből a tudásokból és tapasztalatokból hozott létre egy vadonatúj, élő előadást, az „It’s All About Family”-t. Ebben a műsorban Millan bizalomra, tiszteletre és szeretetre épülő filozófiáját szórakoztató módon osztja meg a közönséggel, ahol első ízben jelennek meg vendégként fiai, Calvin és Andre. A Millan-fiúk bensőséges, szórakoztató utazásra viszik a közönséget, miközben korábban soha el nem mesélt, lenyűgöző történeteket és személyes emlékeket is megosztanak a család életéből. Informatív és élő kutyás bemutatókkal inspirálják a kutyabarátokat, mindennapi helyzetek ismertetésével tanítanak praktikus dolgokat, s hasznos magyarázatot nyújtanak a kutyák viselkedésére.

Cesar Millan elmondása szerint, ez eddigi legjobb produkciója. „Már alig várom, hogy fiaimmal közösen bemutathassam az „It’s All About Family” című élő showműsoromat Európában” – nyilatkozta Millan. „Azt mondják, egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Nekem viszont a falkányi kutya segített a fiaim nevelésében, és ilyen nagyszerű ember lett belőlük! Biztos vagyok benne, hogy a Föld jobb hely lenne, ha megtanulnánk a kutyáktól, hogyan válhatunk jobb emberré!”

A kutyasuttogónak is nevezett Cesar Millant főként „A csodálatos kutyadoki – Cesar Millan” vagy a „Cesar Millan’s Dog Nation” című népszerű sorozatokból ismerhetjük. A kutyákkal végzett több mint 25 évnyi munka tapasztalatával a háta mögött rehabilitál agresszív, rémült, neurotikus kutyákat. Bár Cesar barátságos, mégis határozott szakemberként szerzett megalapozott hírnevet a kutyák viselkedése és rehabilitációja terén, ám sikerének kulcsa az, hogy az embernek mutatja be, milyen hatással van viselkedése és – ami még fontosabb – energiája a kedvencekre.

Az új showműsor segítségével rátalálhatunk saját ösztöneinkre, és lerázhatjuk magunkról a városi szemléletet. Ebben a folyamatban a bizalom, a tisztelet és a szeretet a legfontosabb, s az, hogy kiegyensúlyozott életet alakítsunk ki a kutyánkkal, hiszen végül is „a család a lényeg”. Cesar Millan és két fia, 2019. november 14-én a Papp László Budapest Sportarénában mindezeket megmutatja.

