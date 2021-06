Fennakadt egy medve egy villanyoszlopon Arizonában (videó)

Hétfő reggel értesítették a helyi közműcéget, hogy Willcox külterületén egy medve belegabalyodott a villanyvezetékekbe.

Warner Newbauer and Efren Gallego of the Sulphur Spring Valley Electric Co-op coaxing a young bear off a utility pole in Willcox yesterday. They cut power to the pole before going up in their boom truck basket. The bear, likely startled up the pole, then moved off uninjured. pic.twitter.com/BIjetTHsja

Werner Neubauer, a vállalati sofőr elmondta, hogy társaival azonnal a helyszínre siettek kikapcsolni az áramot, hogy az állatot nehogy áramütés érje.

– mondta Werner Neubauer.

– mesélte később a férfi.

Végül sikerült elérni, hogy a medve lemásszon a villanyoszlopról, és elszaladjon. Szerencsére senkinek nem esett baja, és az áramszolgáltatást is rövid időn belül helyreállították. Az elmúlt egy hónapban ez volt a második eset, hogy medve mászott fel Arizonában villanyoszlopra.

Part of US Hwy 191 was briefly closed Sun. am while AZGFD Tucson, Douglas PD, Cochise SO and US Border Patrol drove off a bear that had climbed two utility poles. Two dozen onlookers scattered when the bear climbed down on its own. AZPS stood by, as the bear risked electrocution. pic.twitter.com/RkL2W197Cw

