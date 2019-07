Felháborodás követte a Dalai Láma szavait

Arról is beszélt, ha női testben születik újra, akkor szépnek kell lennie.

A múlt héten a BBC délkelet-ázsiai részlegének riportere, Rajini Vaidyanathan készített interjút a Dalai Lámával. A beszélgetés során a riporter arra kérte a tibeti vallási vezetőt, hogy kommentálja néhány korábban tett, nagy port kavart kijelentését Trumppal, a bevándorlással, vagy a női testben való újraszületéssel kapcsolatban. A válaszai nyomán újra fellángolt a vita – írja a BuddhaFm.

Az egyik ilyen, sokak által problémásnak látott kijelentése az volt, hogy Európa az európaiaké: „Az európai országoknak be kellene fogadnia a menekülteket, majd oktatást, képzést biztosítani nekik azzal a céllal, hogy aztán visszatérhessenek a hazájukba és hasznosíthassák a megtanultakat”- mondta. „A befogadható emberek száma természetesen korlátozott. Az nyilvánvalóan képtelenség, hogy egész Európa afrikai vagy muzulmán legyen.”

Egy másik kijelentése Donald Trumpot minősíti. Az amerikai elnökből szerinte „hiányzik az erkölcsi tartás” és Trump szerinte hibát követ el azzal, hogy –jelmondatához hűen– Amerikát teszi elsőszámú prioritássá, miközben a világ egyik vezető hatalmaként globális felelősséget kellene vállalnia. Azt a tényt, hogy a jelenlegi elnök semmilyen formában nem kereste meg még őt, miközben a korábbi elnökök, mint Barack Obama és George W. Bush többször is találkoztak vele, egyértelműen azzal magyarázza, hogy Trump enged a kínai nyomásgyakorlásnak, Peking ugyanis kemény diplomáciai eszközökkel igyekszik a Dalai Lámát elszigetelni a világpolitikától.

A harmadik, talán legnagyobb vitát kiváltó kijelentése a női szerepekkel kapcsolatos. Az újraszületésével kapcsolatban korábban felvetette annak a lehetőségét, hogy véget vet a Dalai Láma hagyományvonalának, de annak is, hogy női testben születik újra, ha az szolgálja a világot a legjobban. Azt is hozzátette, hogy ha a jövőben női Dalai Láma lesz, annak külsőre vonzónak kell lennie. Mind mondja: „A belső szépség az igazi szépség. De számunkra, emberek számára a külső is igen fontos.”

Ez a kijelentés aztán teljesen megosztotta az internet népét. Az egyik tábor ostoba, szexista megnyilvánulásnak tartja, sőt egyenesen a Dalai Láma morális bukásáról beszél, mások pedig azzal védik a kijelentéseket, hogy a modern, nyugati, túlérzékeny moralitás alkalmatlan arra, hogy kontextusában értelmezzük e mondanivalót.

A polémiára reagálva a Dalai Láma, szóvivőjén keresztül, közleményben kért bocsánatot mindenkitől, akit megbántott: „A Dalai Láma senkit sem akart megbántani. Nagyon sajnálja, hogy kijelentései ártalmasak voltak és őszinte bocsánatkéréssel fordul mindezekhez az emberekhez.”

Az eredeti kijelentés körülményeit így írja le a közlemény: „A női Dalai Láma fizikai megjelenésére vonatkozó kijelentése eredetileg 1992-ben, a Vogue magazin szerkesztőjével folytatott beszélgetése során hangzott el. Ekkor a szerkesztő azt kérdezte tőle, hogy lehet-e a következő Dalai Láma nő. Erre a Dalai Láma azt választolta, hogy persze, ha ez segít a legjobban az embereken. Majd viccelődve hozzátette, hogy de akkor szépnek is kell lennie.

A vicc természetesen akkor és ott nyert csak értelmet, hiszen a beszélgetés egy olyan újság berkeiben készült, ami a divat és a szépség világához tartozik.” A közlemény így folytatódik: „néha egy elejtett megjegyzés egy adott közegben viccesnek hat, míg kiragadva onnan elveszíti humoros voltát.”

A közlemény zárása az összes témára utal: „Őszentsége rendszeresen figyelmeztet arra, milyen romboló hatása van annak, hogy pártokra, oldalakra szakadunk. A problémáink többségét orvosolná az, ha felidéznénk, hogy emberi lényekként mind testvérei vagyunk egymásnak és együtt kell szembenéznünk az előttünk álló globális kihívásokkal.”