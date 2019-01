Ezekkel a számokkal lehetett volna milliomos

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LABORCZFŐI NÁNDORNÉ szül. Schmidt Mária 80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 18-án 14 órakor lesz a Sóstói evangélikus temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy RADÓ MIKLÓS velencei lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése kívánsága szerint megtörtént. A gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY JÓZSEF (volt Szfvár, Bodrogi úti húsfüstölő) csókakői lakos életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. január 19-én 9.30-kor a székesfehérvári Szedreskerti temetőben lesz. Minden külön értesítés helyett. Gyászolják: felesége, fia, menye, unokái, dédunokája

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KONRÁD LÁSZLÓ életének 74. évében elhunyt. Hamvait 2019. január 15-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Budai úti református templom altemplomában. Kérjük, csak egy szál virággal búcsúzzanak. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatón részt vesznek és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik JUHÁSZ IMRÉNÉ szül. Mihályi Viktória búcsúztatásán részt vettek és személyes jelenlétükkel, egy szál virággal búcsúzva fejezték ki együttérzésüket. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk NÉMETH ISTVÁN LÁSZLÓ született Öreglakon 1947. január 13-án elhunyt 2018. december 29-én. Temetése 2019. január 25-én 14 órakor Székesfehérváron a Fecskeparti temetőben lesz. Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk és dédikénk TUNIKOLT GYÖRGYNÉ szül. Szentmihályi Erzsébet életének 86. évében, 2019. január 4-én elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. január 18-án 14 órakor veszünk végső búcsút a sukorói katolikus temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MONG ISTVÁN az Alba Volán nyugdíjasa 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 14 órakor lesz a lovasberényi katolikus temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Mong család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOMOGYI MIKLÓSNÉ /Terike/ 75. évében hazatért Teremtő Urához. Végső búcsút 2019. január 17-én, csütörtökön 11 órakor veszünk tőle Székesfehérváron a Béla úti köztemetőben. Az engesztelő Szentmise a temetés napján 14 órakor lesz a Jézus Szíve templomban (Rákóczi út 32.).

"Az Ő szíve pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik." Emlékezünk szerető feleségem, édesanyánk SZABÓ BENJÁMINNÉ /Mihályi Irma/ halálának 1. éfordulóján. Szerettei

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIKLÓS IMRE a Kórház volt dolgozója 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 11 órakor lesz a Csutora temetőben. A gyászoló család

"Egy éve már, hogy a temetőbe járunk, megnyugvást lelkünknek még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Tudjuk, hogy már nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, ami nagyon tud fájni. Szívünkben megmarad az örök szeretet, ami elfeledni téged nem enged." Fájó szívvel emlékezünk LAKI MIHÁLY LÁSZLÓRA halálának 1. évfordulóján. Szerető feleséged és a családod

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy HOFFEER VENDEL 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 15 órakor lesz a balinkai temetőben. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜTÖRI ISTVÁN 66 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. január 15-én 9.30-kor veszünk tőle a Béla úti temetőben. Kegyeletnyilvánítás egy szál virággal. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGÁNÉ SZINÁVEL KATALIN volt gyógyszertári leltározó 76 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 18-án 11 órakor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben. A gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KLAMBAUER ATTILA életének 66. évében elhunyt. Végső búcsút 2019. január 16-án 13.30-kor veszünk tőle a Béla úti köztemetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BORBÉLY SÁNDORNÉ szül. Balogh Erzsébet 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 15.30-kor lesz a Béla úti temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALLAG JÓZSEFNÉ szül. Godena Anna életének 69. évében elhunyt. Temetése 2019. január 15-én 13 órakor a székesfehérvári Hosszú temetőben lesz. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GYÖRGYNÉ (Schlauszki Mária Julianna) 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 16-án 11 órakor lesz a Béla úti temető vízbemosásos parcellájában. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,hogy HUSZÁR JÁNOS ny. tüo. zászlós 8000 Szfvár., Rákóczi u. 33/A 4/2 sz. alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 15-én 14 órakor lesz a Béla úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család