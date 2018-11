Ezek az év legviccesebb természetfotói

Eredményt hirdettek a The Comedy Wildlife Photography Awards pályázatán: nézze meg a legjobbakat!

A Turista Magazin beszámolója szerint az idén negyedik alkalommal megrendezett versenyre a világ minden tájáról több ezer fotó érkezett. Mint írják, ezek közül válogatták ki azt a 41 finalista képet, amelyek közül végül kiválasztották a vadvilágról készült legviccesebbeket.

Tavaly egy magyar fotós, Kércz Tibor kuvikfiókákról készült képe lett a verseny abszolút győztese.

Idén egy floridai fotós, Mary McGowan örülhetett a kitüntető címnek, melyet egy igen meglepett mókus megörökítésével sikerült elnyernie.

A fotó egyébként két kategóriát is megnyert, az „Alex Walker’s Serian Creatures of the Land”-et és az „Affinity People’s Choice”-t, azaz a közönségdíjat.

A The Comedy Wildlife Photography Awards alapítói Tom Sullam and Paul Joynson-Hicks fotósok, akiknek célja felhívni a figyelmet bolygónk természeti értékeire, főleg a vadon élő állatok védelmére. A pályázatból befolyt összeggel a Born Free Alapítványt támogatják.

További nyertes és kiemeltre értékelt fotók

A víz alatti kategória nyertese:

A madárvilág kategória nyertese:

Különdíjat nyert egy tízéves indiai kisfiú felvétele:

Magas elismerésben részesült:

Jamie Bussey finalista fotója:

Borítókép: Mary McGowan nyertes fotója. Forrást: TuristaMagazin

