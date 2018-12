Emberevő krokodilt fogtak be a Fülöp-szigeteken

A rendőrség, a parti őrség és a környezetügyi szakemberek azután indultak a krokodil felkutatására, hogy egy 33 éves halász megcsonkított holtteste került elő a Palawan tartománybeli Balabacban.

A helyi rendőrfőnök, Imelda Tolentino hétfői beszámolója szerint az áldozatnak a jobb karja és a bal lába hiányzott, ami alapján arra következtettek, hogy krokodil végezhetett vele.

Az 500 kilogrammos fenevadat szombaton fogták be Balabac egyik folyójánál, és hétfőn átadták egy Puerto Princesában működő krokodilfarmnak.

LOOK: Huge 500-kg saltwater crocodile caught in Palawan

Wildlife authorities in Palawan have caught a saltwater crocodile (Crocodylus porosus) measuring 15.6 feet in Balabac, days after a fisherman was attacked and killed by a crocodile last month.#Palawan#Philippines pic.twitter.com/6cfEabZlVE

— PH News (@PHNewsTeam) December 2, 2018