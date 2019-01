Elzönlöttek a fókák egy kanadai városkát

Kedden összehívták a falu vezetését, hogy megvitassák a több napja tartó helyzetet, és végül úgy döntöttek, hogy a parti őrséget kérik meg a tengeri emlősök eltávolítására.

– mondta Sheila Fitzgerald polgármester a The Northern Pen helyi lapnak.

Az Új-Fundland északi csücskénél fekvő Roddickton-Bide Arm a fókák vándorlási útvonalába esik. Az emlősök télen elhagyják az Északi-sarkot és Grönlandot, hogy az új-fundlandi partokhoz és a Szent-Lőrinc-öbölbe ússzanak. A kanadai média által megkérdezett biológusok szerint azonban a mintegy negyven fóka eltévedt, és az Atlanti-óceán helyett beéri a falut övező homokpaddal.

A szövetségi halászati és óceánügyi minisztérium a minap figyelmeztetett, hogy fókák vadállatok, amelyekhez nem szabad közelíteni vagy megérinteni őket, mert kiszámíthatatlanok és agresszívvé válhatnak, ráadásul az emberre veszélyes fertőzéseket is terjeszthetnek.

A falusiak így nem tudtak mást tenni, mint hagyni szabadon grasszálni az állatokat a garázsbejárókon vagy az utcán. Az erről készült fénykép- és videofelvételeket a közösségi portálokon is közzétették.

Seal on the road in Roddickton. I guess someone should call DFO and report that the people are killing them, then you’ll see how quick they’ll show up pic.twitter.com/rD4Hnx6WvU

— Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) January 4, 2019