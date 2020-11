Először zár be 129 éves története során a stockholmi Skansen

Az intézmény hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van, de egyúttal azt is jelezték, hogy hozzá akarnak járulni a járvány elleni védekezéshez.

Először zár be 129 éves történetében a stockholmi Skansen. A népszerű szabadtéri múzeumot pénteken zárják be meghatározatlan időre, így már a hagyományos karácsonyi ünnepek alatti rendezvényeik is elmaradnak.

A Skansen a svéd főváros egyik legkedveltebb kiránduló- és pihenőhelye, a világ legrégebbi szabadtéri néprajzi múzeuma. Az építészeti, néprajzi emlékeket bemutató szabadtéri múzeumokat a mintájára nevezik világszerte skanzennek.

A múzeumot a pandémia kitörése óta mindeddig azért tudták nyitva tartani, mert szabadtéri létesítmény. Ugyanakkor a látogatók száma eddig is korlátozott volt a koronavírus-fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében.

Stefan Löfven svéd miniszterelnök azonban a napokban szigorúbb intézkedéseket jelentett be a járvány megfékezésére, például megtiltották a nyolc főnél nagyobb létszámú csoportosulást és rendezvényeket, ezért a múzeumnak sem maradt más lehetősége, mint bezárni.

Az intézmény ugyan hangsúlyozta, hogy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van, de egyúttal azt is jelezték, hogy hozzá akarnak járulni a járvány elleni védekezéshez.

A svéd főváros Djurgarden-szigetén található Skansen látogatói 150 korabeli épületet láthatnak, házakat, tanyákat, műhelyeket, amelyek történelmi hűséggel mutatják be a svéd nép életét a középkortól napjainkig.

Emellett az északi ország jellegzetes állatai, rénszarvasok és medvék is láthatók a park kis állatkertjében.

A svéd skansen szó jelentése sánc, ami az egykor ott emelt katonai építményre utal.