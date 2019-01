Ellopták Banksy híres graffitijét

A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt.

– számolt be róla vasárnap a BBC News.

– írta Twitter-oldalán a Bataclan.

A teremben éppen egy rockkoncert zajlott, amikor a támadás történt.

A lopás péntek éjszaka történt, az AFP jelentése szerint „kapucnis, sarokcsiszolóval felfegyverkezett személyek” követték el, akik egy teherautón szállították el az alkotást.

