Elképesztően okosak a varjak

Azt, hogy a varjak gyorsan tanulnak és lenyűgöző szociális képeségekkel rendelkeznek, régóta tudjuk. Egy új kutatás most azt is megmutatta, hogy egyes fajok még annál is okosabbak, mint eddig hittük.

A Vasárnap Reggel arról ír, hogy egy új tanulmány derítette ki, hogy az új-kaledón varjak képesek saját eszközöket létrehozni különböző különálló részek kombinálásával, ami egy olyan képesség, amelyet korábban csak az emberszabású majmok (köztük az ember) esetében figyelhettünk meg. Még a gyerekek sem tudják elsajátítani ezt a képességet a korai életük során, mivel rengeteg előrelátást, agyi energiát és problémamegoldó készségeket igényel. „Ez a képesség a környezethez való különleges alkalmazkodás következtében alakult ki ennél a fajnál" – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. „Az intelligencia része ez és minél bonyolultabb a környezet, annál nagyobb szüksége van rá. Legtöbbször a táplálékszerzés tanítja meg erre a fajokat" – tette hozzá. A tudósok nyolc varjúnak egy tálcát tartalmazó átlátszó dobozt mutattak, amelyben étel volt. A varjaknak egy kis lyukon át kellett egy botocska segítségével kipiszkálni az ételt a doboz oldalán lévő nyílásba. A kutatók először elegendő hosszú botot hagytak a doboz közelében. A varjak pedig gyorsan rájöttek, hogy be tudják dugni őket a lyukba, és meg tudják szerezni az ételt. Ezután azonban rövidebb darabokat hagytak ott a madaraknak, melyek túl kicsik voltak, ezért össze kellett kapcsolniuk egymással annak érdekében, hogy a bot elég hosszú legyen. Nyolc varjú közül négy képes volt úgy összeilleszteni a botokat, hogy egy hosszabb botot készítsenek, majd felhasználták, hogy elérjék vele az ételt, vagyis egy saját eszközt készítettek. Az egyik varjú, amelyik különösen okos és a Mango névre hallgat, három és négy részből álló összetett szerszámokat tudott készíteni, és egy szuper hosszú botot hozott létre, amellyel képes volt nagy távolságból kipiszkálni az ételt. A varjúfélék nagyon intelligensek, a legnagyobb méretű aggyal rendelkeznek a madarak között és kivételes szociális érzékük is van. Az eszközhasználatot a vetési varjaknál is megfigyelték. Mivel rejtett táplálékot fogyasztanak, ehhez alkalmazkodott a csőrük és az intelligenciájuk is. Ráadásul a vetési varjaknál laboratóriumi körülmények között is bizonyították, hogy képesek kitalálni hogyan juthatnak hozzá a táplálékukhoz. Olyan helyzetekben, amelyek még csak nem is hasonlítottak a természetes élőhelyükhöz. Kampót hajlítottak, azt a golyót választották ki, amelyik optimális nagyságú volt és nem ugyanazt a módszert erőltették, hanem újabb és újabb módon próbálták megoldani a feladatot, vagyis gondolkodtak a sikertelen kísérletek után. „Késő ősszel, akár Budapesten is megfigyelhető, ahogy »dióznak« a varjak" – mondta Orbán Zoltán. „A csőrükkel is képesek lennének kinyitni egy diót, de ők inkább elviszik egy háztatőre és onnan leejtik, úgy törik fel. Rutinosabb öreg varjak azt is csinálják, hogy nem magasról dobálják le, hanem lehelyezik a diót az úttestre és figyeli, hogy az autó rámegy-e, ha nem akkor odébb rakják, arra a helyre ahol korábban elment az autó. Nem egyszerűen éhesek, akkor kinyitnák a diót gyorsan a csőrükkel, szórakozni akarnak."