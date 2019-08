Bíró engedélyezte, hogy kokaint fogyaszthassanak

Engedélyezte két férfinak egy mexikói bíró, hogy kokaint birtokoljanak és fogyasszanak. A bíróság azonban azt is kimondta, hogy ez csakis rájuk vonatkozik.

A döntés szerint viszont a két férfi nem adhatja el a drogot, jelentette a Mexico United Against Crime (MUCD), mexikói drogháború ellen küzdő szervezet. A döntés csak akkor válik jogerőssé, ha egy felsőbb bíróság is dönt erről – számol be a V4NA.

A MUCD történelmi lépésnek nevezte az ítéletet, és el is rendelte Mexikó egészségügyi hatóságánál, a Cofeprisnél, hogy engedélyezzék a férfiaknak a drog használatát. A Cofepris egyik munkatársa azonban azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy már lépéseket tettek a döntés megakadályozására, mert egy ilyen engedély nem tartozik a hatáskörükbe.

A MUCD egy közleményben azt írta, az eset újabb lépést az alternatív drogpolitika felé, és lehetőséget ad Mexikónak, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos biztonsági erőfeszítéseit is átcsoportosítsa.

