A nők számára kitüntetés a verés egy imám szerint (videó)

A V4NA Hírügynökség arról ír, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörben élők számára szörnyű dolgokat állít egy arab sejk: azt, hogy

Szerinte egy muszlim férjnek olykor meg kell vernie a feleségét, hogy az asszony tudja, hol a helye.

– magyarázza a muszlim vallási vezető az Ex-Muslims of North America nonprofit szervezet által a Twitteren megosztott videóban. A sejk elmondja, hogy a korán szerint a férj legfeljebb tíz ütést mérhet a feleségére, és azokat is „csak mellkason alul”.

This #Ramadan while everyone is hungry, irritable, and confined to their homes, domestic violence soars. But remember, as this one sheikh puts it, wife-beating is an honor to women in Islam. pic.twitter.com/eP6DGj8rzJ

— Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) May 14, 2020