Azt írták: ezek a zivatarok az Észak-Dunántúlon rendszerbe szerveződhetnek.

A zivatarrendszer várhatóan fokozatosan gyengülve halad keleti, délkeleti irányba. Az esti órákra a zivatarok erejükből veszítve átterjednek a Dél-Dunántúlra, a főváros térségére, illetve az ország középső harmadára is.

A hevesebb cellákhoz – kiemelten az Észak-Dunántúlon – viharos, néhol akár 90 kilométer/óra feletti szél, jégeső, kisebb eséllyel felhőszakadás társulhat.

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka kisebb számban a keleti, északkeleti országrészben is előfordulhatnak még zivatarok.

Zivatarveszély miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak. Szintén a zivatarok veszélye miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Továbbá Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyében a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)