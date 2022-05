A héten a tervek szerint 13 megye 109 településen irtják a szúnyogokat – tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn.

A héten a Szigetközben, Komárom térségében, a Csepel-szigeten, továbbá a Duna déli szakaszán, Baja és Mohács környékén folytatódik a szúnyoggyérítés.

Az elmúlt napok esőzései majd a felmelegedés hatására több helyen is nagyobb számban megjelentek szúnyogok, ami központi védekezést tett indokolttá. A legnagyobb területen a Tisza mentén, Csongrád-Csanád megyében, Szolnok környékén és a Tisza-tónál kell beavatkozni. Mivel egyes Duna menti területeken is erősödik a szúnyogártalom, a Csepel-szigeten és környékén is lesznek kezelések.

Többféle eszköz áll a szakemberek rendelkezésére

Az elmúlt hetekben a Tisza és a Duna mentén folyamatos volt a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés. Repülőről folyadékot vagy granulátumot szórtak ki a szakemberek, máshol pedig gépkocsira szerelt nagynyomású permetezőkkel vagy csónakokról juttatták ki a fehérjetartalmú biológiai készítményt a szúnyoglárvákra. Ez az eljárás kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.

A csípőszúnyogok számára nem csak a folyópartok és a tavak növényekkel borított szegélyei jelentenek ideális élőhelyet.

Számos fajuk ház körüli edényekben, virágcserepekben, kerti tárgyakban összegyűlt vízben, árkokban fejlődik ki, meleg időben akár egy hét alatt. Ezért is fontos a lakókörnyezetünkben felszámolni a szúnyogoknak kedvező élőhelyeket, tenyészőhelyeket.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)