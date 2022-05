Szép és sokoldalú, könnyen gondozható virágként a muskátli mind a haladó, mind pedig a kezdő kertészek és növénybarátok számára ideális választás. Fontos tudni róla, hogy legjobban a napos vagy félárnyékos helyen érzik magukat, virágba pedig akkor borulnak, ha rendszeresen öntözzük őket - ismerteti a Lakáskultúra.

E nyári szépségek növekedése érdekében sok tápanyagra van szükség, amit folyékony vagy lassan oldódó műtrágyával könnyen biztosíthatunk számukra.

A gombás megbetegedéseket az elhalványult virágok és levelek eltávolításával kerülhetjük el. A muskátlik természetüknél fogva strapabíró növények, ám ha mégis megtörténik a baj, a Pelargonium for Europe SOS muskátli kisokos tippjei választ adhatnak a leggyakoribb problémákra.

Mi a megoldás a levelek alján található szemölcsökre?

A muskátli kisokos talán legalapvetőbb kérdése: a levelek alján megjelenő különös szemölcsök. Ezek oka az ödéma, azaz a túlvizesedés. A probléma akkor alakulhat ki, ha a növényt alacsony hőmérséklet mellett, de nedves környezetben tartjuk. A nyirkos időjárás miatt a muskátli a szükségesnél több vízhez jut, így megpróbál megszabadulni a feleslegtől. Ennek következtében a levelek felszínén található, párolgást szabályozó sejtjei megrepednek. A gyógyulásuk során hegesedések, foltok alakulnak ki helyükön. Ugyan a látvány nem éppen esztétikus, szerencsére a jelenség nem veszélyes a növényre nézve. Hogyan segíthetünk a problémán? A muskátlit költöztessük egy világos és meleg helyre, öntözését pedig ismét igényeihez igazítsuk.

Mit jeleznek a besárgult levelek?

A fakó levelek megjelenésének sokféle oka lehet. Kialakulásukban szerepet játszat például a fény- vagy tápanyaghiány, de többször előfordulhat, különösen a szezon elején, a hideg okozta klorózis, vagyis a levelek zöld színéért felelős klorofill hiányából fakadó elsárgulás. Ez 8 °C alatti vagy erősen ingadozó hőmérséklet esetén jelent nagy kockázatot. Jó hír, hogy ez, mint a muskátli önvédelmi reakciója, azért felelős, hogy meggátolja a növény súlyos megbetegedését. Hogy megelőzzük, védjük a növényeket a túlzott hidegtől, gondoskodjunk a megfelelő trágyázásukról és tisztításukról.

Hogyan kezeljük a leveleken megjelenő foltokat?

Amennyiben a levelek tetején sárgás foltok, és ezzel egyidejűleg a levelek alján gyűrű alakú, barna körök jelennek meg, biztosak lehetünk benne, hogy növényünk elkapta a muskátli rozsdát. Ez a gombás megbetegedés a meleg nyári hőmérsékleten és magas páratartalom mellett fordulhat elő. A levelekre fröccsenő vízzel terjed. A rossz hír, hogy a fertőzött levelek nem gyógyulnak meg, ám maga a növény menthető. Éppen ezért azonnal távolítsuk el a fertőzött leveleket, a növényt pedig helyezzük jól szellőző, a társaitól kellő távolságra lévő helyre. Öntözéskor alulról locsoljuk, ügyeljünk rá, hogy a levelekre kevés víz kerüljön.

Mit tegyünk, ha növényünk a nedves talaj ellenére is kiszárad?

Amennyiben a talaj nedves, ám növényünk mégis hervadásnak indul, valószínűsíthető, hogy túlöntöztük. Ha túl sok a nedvesség, a virágföld nagyobb pórusait eltömíti a víz, ez pedig megzavarja az oxigén és a szén-dioxid létfontosságú cseréjét a gyökércsúcsoknál, melynek következtében a növény rothadásnak indul. Mivel a muskátlik igazán szívós növények, ha bánatuk forrását azonosítjuk és kezeljük, rövid időn belül magukhoz térnek. A muskátli kisokos javaslata: annak érdekében, hogy kiszáradt palántánk vízháztartása ismét egyensúlyba kerüljön, vegyünk vissza öntözéséből és hagyjuk a talajt kiszáradni. Emellett pedig ellenőrizzük, hogy valóban minőségi virágföldet használtunk-e, ugyanis egy jobb talajba történő átültetéssel a legjobbat hozhatjuk ki a helyzetből.

Miért növekszik gyengén a növény és mik azok a fekete szúnyogok?

A virágkomposzt közelében zümmögő fekete kártevők, az árnyékszúnyogok lárvái sokszor okoznak problémát a muskátlik fejlődésében. Ezek az élőlények ugyanis előszeretettel rágcsálják a növények gyökereit. Ha a talaj nedves, az éghajlat pedig meleg és párás, ők nagyon jól érzik magukat. A rossz hír, hogy hasonlóképpen vannak ezzel a muskátlik is, így nem csoda, ha összeakadunk ezekkel a kártevőkkel. A muskátli kisokos erre is ad megoldást: amennyiben hamar észleljük a problémát és a gyökerek nem károsodtak túlzottan, van esélyünk a növények teljes felépülésére. Mit tegyünk? Hagyjuk a talajt teljesen kiszáradni, időt adva így a gyökereknek a regenerálódásra. A virágok és bimbók eltávolításával is segíthetünk a muskátliknak abban, hogy minden maradék energiájukat gyökereikre és leveleikre fordíthassák. A hosszú távú védekezés érdekében érdemes kártevő csapdákat is kihelyeznünk, illetve biztosítani az árnyékszúnyogok természetes ellenségeinek - például a kórokozó fonálférgek vagy a gombás szúnyogatkák - jelenlétét.

